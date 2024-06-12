«Система»: семь компаний подали в суд на появившийся после начала войны «Ростовский патронный завод». Он закупал машины от имени Минобороны и не платил за них

Несколько компаний из разных регионов России подали в суд на «Ростовский патронный завод», который заказал у них автомобили, в том числе от имени Минобороны, и не заплатил. Расследовательский проект «Система» выяснил, что это предприятие не было связано с оборонным ведомством, а полученные автомобили, по всей видимости, перепродавало.

Акционерное общество «Ростовский патронный завод» (РПЗ), зарегистрированное в обычной квартире в жилом доме в ростовском городе Аксай, появилось летом 2022 года. Тогда же фирма зарегистрировалась на сайте госзакупок и начала размещать там заказы — так, словно «завод» был крупным государственным подрядчиком.

Сперва «завод» разместил тендер на китайский внедорожник HAVAL H9 за четыре миллиона рублей, а затем — на оптические прицелы, два автомобильных диагностических сканера и мойку высокого давления. Как пишет «Система», по-настоящему РПЗ развернулся в 2023 году, начав заказывать автомобили, квадроциклы, дроны, а также айфоны и макбуки. К осени общая сумма тендеров «завода» составила 50,2 миллиона рублей.

Как выяснили журналисты, участие «завода» в госзакупках оказалось махинацией — автодилерам говорили, что машины закупают для Минобороны РФ, платили мизерные авансы, после чего представители РПЗ бесследно исчезали. По словам одного пострадавшего от махинации бизнесмена, документы о покупке автомобилей подписывал генеральный директор «завода» Алексей Манаков — единственный сотрудник предприятия.

«Система» выяснила, что Манакова ранее судили за неуплату налогов, растрату, коммерческий подкуп. Кроме того, по данным сайта Федеральной службы судебных приставов, на предпринимателя открыты 20 исполнительных производств на сумму более 700 тысяч рублей. Также журналисты упоминают помощника бизнесмена Дениса Баширова, осужденного по статье о мошенничестве, в отношении которого открыты несколько исполнительных производств на общую сумму в 380 тысяч рублей.

Сколько закупок удалось провести РПЗ, неизвестно. Однако в конце 2023 года несколько поставщиков подали в суд на «завод», не дождавшись оплаты закупок. С исками обратились как минимум семь компаний — все они требуют от владельцев предприятия расплатиться за поставленные машины. Общая сумма исков — 16,2 миллиона рублей.

Журналистам также удалось найти один из автомобилей, которые «закупала» компания Манакова. Ее купил житель Краснодарского края, который не смог объяснить редакции, в каком именно салоне и за какую сумму он машину приобрел.