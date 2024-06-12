Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Погибли восемь человек, более 20 пострадали

Российские войска днем 12 июня нанесли ракетный удар по жилой застройке Кривого Рога, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его данным, в результате обстрела погибли восемь человек. Еще 21 человек, включая двух детей, получил ранения. Четыре человека считаются пропавшими без вести. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Силы обороны юга Украины сообщили, что при обстреле были повреждены административное здание и жилой многоквартирный дом. Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Российский удар по Кривому Рогу прокомментировал президент страны Владимир Зеленский, выразив соболезнования семьям погибших. «Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО. Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них», — добавил президент.

Он также опубликовал видео ГСЧС, как в Кривом Роге разбирают завалы в как минимум одном сильно поврежденном здании, а также тушат загоревшиеся в результате обстрела автомобили.

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