Война Восемьсот сороковой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 июня читайте здесь.
«Ты не один». Марафон в поддержку политзаключенных
Более 900 человек в России с начала полномасштабного вторжения в Украину стали фигурантами уголовных дел о «фейках» и «дискредитации» армии из-за своей антивоенной позиции.
Независимые медиа — «Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и многие другие — запустили марафон в поддержку тех, кто пострадал из-за своей антивоенной и гражданской позиции. Прежде всего — тех, кто сейчас находится в заключении.
В марафоне принимают участие «ОВД-Инфо», Максим Кац, The Breakfast Show, The Insider, Евгения Альбац, «Новая газета Европа», «Служба поддержки» и другие. Среди организаторов акции — ФБК и его медийные ресурсы («Популярная политика» и «Навальный Live»).
Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке.
Российские войска атаковали Киев и другие регионы Украины ракетами и дронами
Как утверждают в Воздушных силах ВСУ, военные РФ применили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555, одну баллистическую ракету «Искандер-М», одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», а также 24 ударных беспилотника типа «Шахед».
Украинские силы ПВО сбили одну ракету «Кинжал», четыре ракеты Х-101/Х-555 и все 24 дрона, говорится в сообщении ВСУ. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.
Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что ночью украинская столица попала под комбинированный российский удар, но все воздушные цели были сбиты. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около двух часов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
В двух районах Киевской области из-за падения обломков сбитых ракет и дронов произошли пожары на промышленном объекте и в складском помещении, повреждены частный дом, АЗС и гараж, сообщает областная администрация. Один местный житель получил резаную рану ноги.
В Белгородской области снаряд попал в квартиру, погиб мирный житель
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина умер до приезда медиков.
Еще три человека получили ранения в результате обстрела города. Две женщины госпитализированы с различными осколочными ранениями рук и ног, еще один пострадавший получил контузию.
Различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домах и 11 многоквартирных домах — там выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
Здравствуйте! Начинается 840-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.