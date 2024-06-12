Война Восемьсот сороковой день. Онлайн «Медузы»

«Ты не один». Марафон в поддержку политзаключенных

Более 900 человек в России с начала полномасштабного вторжения в Украину стали фигурантами уголовных дел о «фейках» и «дискредитации» армии из-за своей антивоенной позиции.

Независимые медиа — «Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и многие другие — запустили марафон в поддержку тех, кто пострадал из-за своей антивоенной и гражданской позиции. Прежде всего — тех, кто сейчас находится в заключении.

В марафоне принимают участие «ОВД-Инфо», Максим Кац, The Breakfast Show, The Insider, Евгения Альбац, «Новая газета Европа», «Служба поддержки» и другие. Среди организаторов акции — ФБК и его медийные ресурсы («Популярная политика» и «Навальный Live»).

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке.