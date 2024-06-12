Ты не один Марафон в поддержку политзаключенных. Его проводят независимые медиа совместно с ФБК — смотрите и участвуйте!
Более 900 человек в России с начала полномасштабного вторжения в Украину стали фигурантами уголовных дел из-за своей антивоенной позиции. Возбуждены почти 9500 административных дел по статье о «дискредитации» армии (это данные «ОВД-Инфо»).
Еще есть статья о «фейках»: адвокату Илье Новикову заочно дали восемь с половиной лет, журналисту Дмитрию Колезеву — тоже заочно — назначили арест. Это новости только последней недели.
Независимые медиа — «Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и многие другие — запустили марафон в поддержку тех, кто пострадал из-за своей антивоенной и гражданской позиции. Прежде всего — тех, кто сейчас находится в заключении.
Среди организаторов акции — ФБК и его медийные ресурсы («Популярная политика» и «Навальный Live»).
В марафоне принимают участие «ОВД-Инфо», Максим Кац, The Breakfast Show, Маша Борзунова, The Insider, Евгения Альбац, «Новая газета Европа», «Служба поддержки», Дмитрий Колезев, проекты «Продолжение следует», «Холод» и «Ходорковский Live».
Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке. По соображениям безопасности мы не всегда можем принять платежи в рублях — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь, то на сайте марафона есть форма заявки и контакты.
Марафон «Ты не один» проходит во второй раз. В 2023 году за время акции было собрано почти 40 миллионов рублей в помощь политическим заключенным.