Независимые медиа совместно с ФБК проведут марафон в поддержку политзаключенных. Во время такой акции год назад было собрано почти 40 миллионов рублей

Независимые медиа 12 июня проведут марафон солидарности «Ты не один», во время которого будет проходить сбор средств в поддержку российских политзаключенных. Среди организаторов акции — «Медуза», «Дождь» и «Медиазона». Организацией марафона также занимаются медийные ресурсы ФБК («Популярная политика» и «Навальный Live»).

«Ты не один» пройдет во второй раз. В 2023 году во время марафона было собрано 39 миллионов 430 тысяч рублей — это 17,5 тысячи пожертвований (отчет опубликовала команда Навального). К организаторам марафона поступили более 800 личных обращений о помощи. Поддержку также получили 20 организаций, которые помогают политзаключенным.

31,4 миллиона рублей перечислили физическим лицам — заключенным и их родственникам, а также людям, бежавшим от репрессий. Кроме того, деньги пошли на оплату штрафов и расходы на работу адвокатов.

Еще 9,9 миллиона рублей поступили организациям, которые поддерживают политзаключенных. Сумма перечисленных средств оказалась больше суммы, собранной во время марафона, в связи с повышением курсов иностранных и криптовалют.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, по данным «ОВД-Инфо», более 900 человек в России стали фигурантами уголовных дел из-за своей антивоенной позиции. Были возбуждены примерно 8700 административных дел по статье о «дискредитации» армии.

В 2023 году марафон «Ты не один» продолжался больше 13 часов.

Вот как это было

Ты не один Как прошел марафон независимых медиа в поддержку политзаключенных и всех, кто против войны

Вот как это было

Ты не один Как прошел марафон независимых медиа в поддержку политзаключенных и всех, кто против войны