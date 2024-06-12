«Ситуация ужасная. Жертвы среди мирного населения неописуемы». Харьков принимает беженцев из районов, где наступают российские войска Восемьсот тридцать девятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Вывод российских войск из Украины не будет обсуждаться на саммите мира в Швейцарии — из-за участия стран, поддерживающих связи с Россией.

Mash и Baza сообщили, что бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, на которого несколько дней назад было совершено покушение, умер в больнице. Впервые информация об этом появилась в фейковом аккаунте матери Мацегоры во «ВКонтакте».

Белый дом снял запрет на поставки американского оружия «Азову». Он был введен шесть лет назад.

Бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Глава Еврокомиссии заявила, что Украина в июле получит полтора миллиарда евро доходов от российских активов.

Минобороны России объявило о начале второго этапа учений ядерных сил - с участием Беларуси.

В Северной Осетии разбился Су-34. Экипаж погиб.

Зеленский на конференции по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня прибыл в Германию. Он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, выступил в парламенте и принял участие в конференции по восстановлению Украины. Зеленский в ходе визита поблагодарил власти и народ Германии, а также других союзников Украины, за поддержку. 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что на нужды Украины уже в июле будут направлены 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 10% от этой суммы пойдут на восстановление Украины, остальное — на нужды обороны страны.

Олаф Шольц и Владимир Зеленский перед встречей с прессой на конференции по восстановлению Украины Ebrahim Noroozi / AP / Scanpix / LETA

Танкисты ВСУ в Донецкой области

В Донецкой области среди прочих подразделений ВСУ ведет бои 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка — генерал-майора царской армии, поддержавшего Украинскую народную республику и убитого большевиками. На вооружении 59-й мотопехотной бригады стоят танки Т-72.

Разработанные в СССР танки Т-72 выпускали с начала 1970-х по начало 2000-х годов — как в Советском Союзе (в последние годы — в России), так и в других странах. Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Т-72 был одним из самых массовых танков в мире. Модификации Т-72 до сих пор стоят на вооружении армий многих стран мира Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Т-72 используют и ВСУ, и российские военные, вторгшиеся в Украину. По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ потеряли более 240 танков Т-72 разных модификаций. Потери российских войск, по оценкам проекта, превышают 1450 танков Т-72 разных модификаций Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Танки уязвимы для атак дронов. Чтобы снизить риск удара российских беспилотников, украинские военные устанавливают на Т-72 сетку — защиту. Российские войска превращают свои танки в «мангалы» Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Раздача гуманитарной помощи в Харьковской области

Российские войска 10 мая начали наступление в приграничных районах Харьковской области. Из зоны боев эвакуируют людей, зачастую под обстрелами. Всего, по данным главы Харьковской области, из-за российского наступления, по состоянию на 12 июня, были эвакуированы почти 12 тысяч человек. Людям, зачастую потерявшим все свое имущество, необходима помощь. Беженцам, многих из которых разместили в Харькове, помогают государственные структуры, неправительственные организации и структуры ООН.

В мае в Харьков приезжал главный координатор Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев Александр Мундт. В интервью Службе новостей ООН Мундт так описывал увиденное в Харьковской области: «Ситуация действительно ужасна, а жертвы среди мирного населения просто неописуемы». Здесь и далее на фото — раздача гуманитарной помощи беженцам в Харькове Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Большинство эвакуированных, по его словам, — пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, которые «абсолютно опустошены тем, что они пережили» Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Они трясутся, они едва могут удержать в руках чашку воды. Они настолько травмированы, что почти не могут говорить. Не могут сдержать слез», — говорил главный координатор Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Тяжесть ситуации для этих людей, отмечал Мундт, усугубляется тем, что они осознают, что, возможно, они уже никогда не вернутся домой, так как их села полностью разрушены Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.