«Ситуация ужасная. Жертвы среди мирного населения неописуемы». Харьков принимает беженцев из районов, где наступают российские войска Восемьсот тридцать девятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Вывод российских войск из Украины не будет обсуждаться на саммите мира в Швейцарии — из-за участия стран, поддерживающих связи с Россией.
- Mash и Baza сообщили, что бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, на которого несколько дней назад было совершено покушение, умер в больнице. Впервые информация об этом появилась в фейковом аккаунте матери Мацегоры во «ВКонтакте».
- Белый дом снял запрет на поставки американского оружия «Азову». Он был введен шесть лет назад.
- Бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию.
- Глава Еврокомиссии заявила, что Украина в июле получит полтора миллиарда евро доходов от российских активов.
- Минобороны России объявило о начале второго этапа учений ядерных сил - с участием Беларуси.
- В Северной Осетии разбился Су-34. Экипаж погиб.
Зеленский на конференции по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня прибыл в Германию. Он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, выступил в парламенте и принял участие в конференции по восстановлению Украины. Зеленский в ходе визита поблагодарил власти и народ Германии, а также других союзников Украины, за поддержку. 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что на нужды Украины уже в июле будут направлены 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 10% от этой суммы пойдут на восстановление Украины, остальное — на нужды обороны страны.
Танкисты ВСУ в Донецкой области
В Донецкой области среди прочих подразделений ВСУ ведет бои 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка — генерал-майора царской армии, поддержавшего Украинскую народную республику и убитого большевиками. На вооружении 59-й мотопехотной бригады стоят танки Т-72.
Раздача гуманитарной помощи в Харьковской области
Российские войска 10 мая начали наступление в приграничных районах Харьковской области. Из зоны боев эвакуируют людей, зачастую под обстрелами. Всего, по данным главы Харьковской области, из-за российского наступления, по состоянию на 12 июня, были эвакуированы почти 12 тысяч человек. Людям, зачастую потерявшим все свое имущество, необходима помощь. Беженцам, многих из которых разместили в Харькове, помогают государственные структуры, неправительственные организации и структуры ООН.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.