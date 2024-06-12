В Белгородской области при обстреле погиб житель Шебекино. В аннексированном Крыму сообщили о ракетном ударе ВСУ по Севастополю

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в ночь на 12 июня реактивный снаряд, запущенный со стороны ВСУ, попал в квартиру жилого дома. Ее житель умер на месте от полученных ран до приезда медиков.

Еще двух женщин с различными осколочными ранениями рук и ног доставили в больницу Белгорода. Третий пострадавший получил контузию — мужчине оказали помощь на месте.

По предварительной информации, в результате обстрела в Шебекино повреждены шесть частных и 11 многоквартирных домов, девять автомобилей и линии электропередачи.

О ночной атаке ВСУ также сообщили в аннексированном Крыму. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала ПВО. По его словам, все ракеты были сбиты в воздухе, в основном над акваторией Черного моря. Точное число сбитых воздушных целей он не назвал. Обломки ракет упали в городе в районе улицы Комбрига Потапова и Юхариной балки, однако повреждений и пострадавших не зафиксировано, утверждает Развожаев.

Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил со ссылкой на очевидцев, что взрывы ночью были также слышны в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Армянске. Источник канала заявил о возможном поражении ЗРК С-400 под Севастополем.

Минобороны РФ официально эту информацию не комментировало.