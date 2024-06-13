ЦБ приостановил торги гонконгским долларом на Мосбирже из-за его привязки к доллару США

Центральный банк России после введения санкций США в отношении Мосбиржи объявил о приостановке с 13 июня торгов гонконгским долларом.

Решение было принято «для сокращения рисков», пояснили в банке. Приостановку торгов гонконгксим долларом в ЦБ объяснили удлинением расчетов — эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят в нем расчеты, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, пишет РБК со ссылкой на заявление.

Также Центробанк сдвинул на три часа начало торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара. 13 июня торги начнутся не в 6:50 утра, а в 9:50.

Относительно курса рубля Центробанк заявил, что он останется единым и рыночным — изменится только круг данных для его расчета. В ЦБ указывают, что биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты.

Основной валютой для биржевой торговли сейчас является не доллар, а юань — его доля на торгах Мосбиржи в мае составила 54%, поясняют в регуляторе. «Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — добавили в ЦБ.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций в отношении более чем 300 физических и юридических лиц — как из России, так и из других стран, помогающих России обходить введенные ранее ограничения. Под санкции в том числе попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Аналитики тогда указывали, что это грозит изоляцией от долларовой системы — в том числе, остановкой торгов долларом.

После введения санкций Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами США и евро с 13 июня. Центробанк сообщил, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

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