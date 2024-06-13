Украинские официальные лица написали письмо на имя президента Международного Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента Объединенного мира борьбы (UWW) с требованием не допускать трех россиянок и одну белорусскую спортсменку на турнир по борьбе на Олимпийских играх в Париже. Письмо подписали президент Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Юрий Копытко.

По их мнению, российские спортсменки , , , а также белоруска Ирина Курочкина «открыто поддерживают» российское вторжение в Украину. К такому выводу они пришли из-за поста 26-летней Кудаевой в инстаграме.

В опубликованном украинской стороной видеоролике показан скриншот поста спортсменки, в котором говорится о смерти ее отца. Фотография подписана фразой «Ты мой герой», там стоит дата смерти — 9 мая 2024 года. Под постом стоит лайк Хорошавцевой, она также написала комментарий с плачущими эмодзи. В своем заявлении Украина также утверждает, что пост лайкнула Малышева.

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В видео также приводятся скриншоты сторис, на которых отец Кудаевой стоит в военной форме и с оружием. Спортсменка просит мусульман молиться за ее отца, «чтобы Всевышний наградил его высшей степенью Рая». Украинская сторона утверждает, что отец Кудаевой погиб на войне в Украине.

Издание «Трибуна» пишет, что Кудаева якобы вскоре удалила сообщение о смерти отца. На момент публикации материала страница Кудаевой доступна только ограниченному числу пользователей.

Белорусскую спортсменку Ирину Курочкину, которая выиграла серебро на Играх в Токио, Украина требует отстранить за участие в мероприятиях с президентом Национального Олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко — сыном Александра Лукашенко.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. В марте МОК сообщил, что на парижской Олимпиаде смогут выступить не более 55 российских спортсменов. Для получения нейтрального статуса они должны соответствовать нескольким критериям МОК. В частности, спортсмены не должны публично поддерживать российское вторжение в Украину и иметь связей с силовыми ведомствами.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что россияне получили 49 олимпийских лицензий по семи видами спорта, 16 лицензий — в вольной борьбе.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили утверждал, что участие российских борцов в Олимпиаде-2024 находится под вопросом. По его словам, решение будет принято после того, как федерация получит «полную информацию по условиям участия наших спортсменов, специалистов и тренеров». Он также прокомментировал требование Украины не допускать Кудаеву к соревнованиям.

«Происшедшее с Кудаевой — настолько личный момент, что его и обсуждать не надо, ведь девочка лишилась отца. А они эту ситуацию используют в такой плоскости. Полагаю, что ближе к Олимпийским играм таких моментов, когда люди на Украине переступают через общепринятые моральные устои и принципы, будет еще больше. Даже между людьми, которые противоборствуют, должна оставаться хоть какая-то грань», — приводит его слова РИА Новости.

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Фото на обложке: Thomas Padilla / AP / Scanpix / LETA