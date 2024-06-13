Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Правительство Великобритании обновило санкционный список, добавив в него Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, следует из документа, опубликованного на официальном портале.

В пояснениях говорится, что все три финансовые организации участвовали и продолжают участвовать в получении выгоды и поддержке правительства России путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение. Санкции, введенные Великобританией, подразумевают замораживание активов и ограничения в отношении трастовых услуг.

Также под санкции попали «СПБ Биржа» (она уже находится под санкциями Евросоюза), компания «Ингосстрах», авиаперевозчик «Волга-Днепр», Тамбовский пороховой завод и еще несколько десятков юрлиц, среди которых есть морские перевозчики, химические и машиностроительные предприятия, а также компании из Китая и Кыргызстана. Кроме того, санкции введены против шести кораблей, причастных к «дестабилизации Украины» или получению выгоды и поддержке правительства России.

Ограничения введены и против нескольких физических лиц — в том числе, главы Мосбиржи Юрия Денисова, бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина и племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Якуба Закриева, который был назначен новым гендиректором компании Danone после ее национализации в России.

Накануне санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария ввели США. После этого Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. На следующий день российский Центробанк объявил о приостановке с 13 июня торгов гонконгским долларом, пояснив, что эта валюта привязана к доллару США.

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