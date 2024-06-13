МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву

МВД России объявило в розыск бывшую телеведущую Татьяну Лазареву, обратила внимание «Медиазона», обнаружившая карточку в базе ведомства.

Статья в карточке ведомства не уточняется. О возбужденных против Лазаревой уголовных делах официально неизвестно.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Татьяна Лазарева высказалась против войны и впоследствии неоднократно критиковала действия российских властей. В момент начала боевых действий она находилась в Киеве, куда приехала за несколько дней — 17 февраля. В интервью «Медузе» в марте она рассказала, что не планирует возвращаться в Россию. «Никаких надежд на возвращение у меня нет, я [в прямых эфирах в инстаграме] наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России — нет», — говорила Лазарева. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую «иноагентом».

Лазарева также активно поддерживает российских политических заключенных. Она читала отрывки из писем осужденной по статье о «фейках» про армию Саши Скочиленко, а после смерти в колонии Алексея Навального была одной из тех, кто публично требовал отдать его тело матери.

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