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«Я верю, что это не конец. Я справлюсь, я выберусь, я выживу» Татьяна Лазарева, Идрак Мирзализаде, Ксения Раппопорт, журналисты «Медузы» и многие другие читают письма Саши Скочиленко
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