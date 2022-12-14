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«Я верю, что это не конец. Я справлюсь, я выберусь, я выживу» Татьяна Лазарева, Идрак Мирзализаде, Ксения Раппопорт, журналисты «Медузы» и многие другие читают письма Саши Скочиленко

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15 декабря в Петербурге начнется судебный процесс по делу Саши Скочиленко. Художницу судят по статье о «фейках» про российскую армию — за антивоенные ценники, которые она развесила в магазине. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Скочиленко с апреля находится в СИЗО. Петицию с требованием изменить меру пресечения художнице подписали почти 170 тысяч человек — но суд вновь оставил ее под стражей, как минимум до 10 апреля 2023 года. В знак поддержки художницы Татьяна Лазарева, Идрак Мирзализаде, Ксения Раппопорт, Линор Горалик и другие артисты, журналисты и общественные деятели по инициативе «Медиа-группы в поддержку Саши Скочиленко» записали видео, в котором они читают отрывки из писем Саши. «Медуза» публикует эту запись — и требует прекратить преследование Саши Скочиленко. Подробнее о том, как еще поддержать Сашу, можно узнать здесь.
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