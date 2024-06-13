Остановка биржевых торгов долларом и евро не вызвала паники на российском рынке. Вот как завершился первый день после санкций США против Мосбиржи

Прохожие у офиса Московской биржи в Москве. 13 июня 2024 года Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

13 июня Московская биржа приостановила торги долларом и евро (а также гонконгским долларом) после того, как накануне Минфин США ввел санкции против самой площадки, а также против входящего в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ). Паники на рынке ограничения, судя по всему, не вызвали. «Медуза» рассказывает об основных итогах первой торговой сессии, проведенной Мосбиржей в новых реалиях.

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Рубль

Торговую сессию 11 июня доллар завершил на отметке 89,10 рубля. 12 июня, в День России, торги на Мосбирже не проводились, так что мгновенную реакцию рынка на новости о санкциях США определить было невозможно. 13 июня биржевые торги были остановлены, и заменой им стал курс на внебиржевом (межбанковском) рынке — именно опираясь на отчетность банков, рассчитывать официальный курс теперь планирует Центробанк РФ.

На «межбанке» курс доллара сегодня поднимался до месячного максимума 91,75 рубля, но объем операций с валютой был при этом очень низким, отмечало агентство Reuters. Стоимость фьючерса пары доллара с рублем сегодня и вовсе укреплялась до отметки 86 рублей, при этом, как и предсказывали аналитики, торговля инструментом была волатильной, то есть сильно колебалась в течение дня.

В итоге ЦБ установил официальный курс на 14 июня на отметке 88,20 рубля за доллар — то есть ниже официального курса 12 июня (на 81 копейку) и значения закрытия последней торговой сессии на Мосбирже. Снизился и курс евро — до 94,83 рубля.

ЦБ также уточнил, что рассчитывает курс на основе внебиржевых торгов с октября 2022 года и все это время его значения совсем незначительно отклонялись от биржевого курса — на сотые доли процента. Впрочем, это не означает, что так будет и дальше, уточняет в беседе с «Медузой» российский финансист: до введения санкций в отношении Мосбиржи во внебиржевых сделках с валютой все равно невозможно было игнорировать курс, определяемый на открытых торгах, а теперь ориентира больше не будет.

Валюта

Сбылся и другой прогноз опрошенных «Медузой» и другими СМИ экономистов: на несколько рублей выросла разница (спред) между курсами продажи и покупки валюты в обменных пунктах. Первый, по данным портала «Банки.ру», колебался в диапазоне 92,5–99 рублей, второй — 80–91 рубль. Как отмечает издание The Bell, один из лучших курсов продажи наличных долларов предлагал Сбербанк — 92,8 рубля.

При этом журналист The Moscow Times не смог купить валюту ни в отделениях «Сбера», ни в других банках, что может свидетельствовать о скачке спроса со стороны населения после новостей о санкциях. Правда, другие издания, в частности «РБК Инвестиции», отметили, что очередей за долларами и евро в банках и обменных пунктах в Москве не наблюдалось (но очереди видели как минимум в Санкт-Петербурге). Об отсутствии повышенного спроса заявили и в пресс-службе Сбербанка.

Проблемы из-за санкций возникли у клиентов крупных российских брокеров. «Финам», БКС, «Газпромбанк Инвестиции» и «Райффайзен» 13 июня остановили вывод долларов и евро с брокерских счетов. «Райффайзен», правда, уже через несколько вновь разрешил вывод, кроме сделок, проведенных 11 июня расчетами 13 июня. Почти все брокеры заверили, что полноценно операции возобновятся уже в ближайшее время — после того, как компании получат разъяснения от Мосбиржи. В БКС также отметили, что объем валюты на счетах клиентов невелик, поскольку о рисках санкций клиентов предупреждали заблаговременно.

Фондовый рынок

открыл сессию 13 июня падением, которое достигало 4,39% (3032,05 пункта). В последний раз ниже 3100 пунктов показатель падал 3 июня, отмечал РБК. Но в течение дня индекс отыграл утреннее падение и по состоянию на 16:39 по московскому времени торговался на уровне 3172,58 пункта, что даже выше (на 0,05%) уровня закрытия вторника.

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