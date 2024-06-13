Всех российских теннисистов допустили до Олимпиады

Международная федерация тенниса (ITF) допустила до участия в Олимпиаде в Париже всех российских теннисистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

«Мы получили ответ от ITF. Все, кто после Открытого чемпионата Франции отобрался по рейтингу на Олимпиаду, всех допустили. Никаких вопросов не возникло», — сказал Тарпищев.

Ранее Тарпищев сообщал, что в случае допуска на Олимпиаду поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Из-за войны в Украине сборную России не допустили на Олимпиаду. Участвовать в Играх в нейтральном статусе могут только те спортсмены из РФ, которые представляют индивидуальные виды спорта. При этом они не должны публично поддерживать войну, а также каким-либо образом быть связаны с министерством обороны или числиться сотрудниками силовых структур.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На предыдущей Олимпиаде в Токио российские теннисисты выиграли одну золотую и две серебряные медали.

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