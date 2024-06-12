РБК: к старшему брату Максима Галкина пришли с обыском. Его компания занимается переоснащением БТР

В компанию старшего брата Максима Галкина Дмитрия Галкина пришли с обыском, пишут РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, и анонимный телеграм-канал «112».

По словам собеседника РБК, компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР.

Телеграм-канал «112» пишет, что обыск, прошедший в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе, связан с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. По данным телеграм-канала, его компания была подрядчиком военного ведомства. У Галкина изъяли технику.

Максим Галкин после начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался против войны. В 2022 году он вместе с женой Аллой Пугачевой уехал в Израиль. В сентябре этого же года Минюст России объявил Галкина «иноагентом». После этого Пугачева опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». Она написала, что солидарна с мужем, который является патриотом России и желает своей стране «мирной жизни» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели»