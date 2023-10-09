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«Я горжусь, что я израильтянин. Надеюсь, смогу однажды гордиться и тем, что я россиянин»
Максим Галкин — в поддержку Израиля, куда они с Аллой Пугачевой переехали из России
2 минуты
13:59, 9 октября 2023
Шоумен Максим Галкин, объявленный в России «иностранным агентом» и покинувший страну после начала полномасштабной войны в Украине, записал обращение в поддержку Израиля, куда он переехал вместе с женой Аллой Пугачевой. «Мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации», — заявил Галкин, отметив, что в эти трудные времена жители Израиля демонстрируют пример настоящего, а не навязанного сверху патриотизма, что они в едином порыве встали на защиту страны. «Я горжусь, что я израильтянин. Надеюсь, смогу однажды гордится и тем, что я россиянин», — заявил он.
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