Шоумен Максим Галкин, объявленный в России «иностранным агентом» и покинувший страну после начала полномасштабной войны в Украине, записал обращение в поддержку Израиля, куда он переехал вместе с женой Аллой Пугачевой. «Мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации», — заявил Галкин, отметив, что в эти трудные времена жители Израиля демонстрируют пример настоящего, а не навязанного сверху патриотизма, что они в едином порыве встали на защиту страны. «Я горжусь, что я израильтянин. Надеюсь, смогу однажды гордится и тем, что я россиянин», — заявил он.