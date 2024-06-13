ТАСС: обыски у брата Максима Галкина проводили из-за того, что он скрыл второе гражданство

Обыски в доме брата комика Максима Галкина Дмитрия проводились в связи с тем, что он предположительно скрыл информацию о своем втором гражданстве. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«[Дмитрий] Галкин — гражданин Израиля и проживает в Израиле. Но миграционные службы о втором гражданстве не уведомил», — сказал собеседник ТАСС.

Об обысках в доме Дмитрия Галкина стало известно 12 июня. Также, по данным СМИ, обыски прошли в его компании, которая занимается производством боеприпасов.

Максим Галкин после начала войны осудил действия России и уехал в Израиль. Власти РФ объявили его «иностранным агентом».

Граждане России с 2014 года обязаны уведомлять ФМС о наличии у них другого гражданства или вида на жительство в другой стране. За неисполнение этого требования уголовный кодекс (статья 330.2) предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.