Банки Кыргызстана ограничили денежные переводы из России

Некоторые коммерческие банки Кыргызстана частично приостановили работу с переводами средств в Россию и из России. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, различные ограничения на переводы с использованием российских платежных систем ввели Mbank, банк «Компаньон», РКС банк, Кыргызско-Швейцарский банк (КСБ), Кыргызкоммерцбанк, Керемет банк. В большинстве из этих кредитных организаций ограничения назвали временными.

В то же время, в Капитал банке, Халык банке и Банке Азии «Интерфаксу» заявили, что никаких ограничений по операциям с рублями и переводам в Россию и из нее у них нет.

Минфин США 12 июня внес в санкционные списки Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Из-за этого с 13 июня Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами США и евро.

ЦБ РФ после введения санкций сообщил, что теперь курс рубля будет рассчитываться на основе данных отчетности банков об операциях на внебиржевом валютном рынке. Регулятор также заверил, что ограничения никак не повлияют на возможность покупки и продажи наличных долларов и евро в отделениях российских банков.

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