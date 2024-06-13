Новые санкции в отношении России должны были быть введены к 13 июня, началу саммита «Большой семерки», но их своевременного согласования не удалось достичь из-за позиции Германии. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, его сообщение приводит издание T-Online.

По словам одного из собеседников агентства, в последнее время Германия стала «новой Венгрией», которая ранее неоднократно блокировала решения по новым санкциям против России.

Дипломатический источник DPA утверждает, что Германию не устраивают, прежде всего, новые ограничения, касающиеся обхода европейских санкций. В Берлине опасаются, что за нарушения могут быть привлечены к ответственности немецкие компании, поэтому предлагают либо отменить эту меру, либо ограничить ее определенными категориями товаров.

Германия также считает излишними некоторые требования по отчетности и выступает за ослабление мер, направленных на ограничение использования Системы передачи финансовых сообщений — российского аналога .

DPA пишет, что новые санкции будут включать ограничения в сфере торговли российским сжиженным природным газом (СПГ). Предполагается, что Еврокомиссия запретит использование таких портов как Зебрюгге в Бельгии для отправки российского СПГ в третьи страны, что приведет к снижению объема продаж.

В начале июня Bloomberg писал, что представители стран G7 и Евросоюза обсуждают возможность введения ограничения против банков, которые используют СПФС. По словам источников, под новые ограничения могут попасть банки, которые используют СПФС для обхода санкций. C 2022 по 2023 год использование российской системы возросло почти в три раза, отмечал Bloomberg. СПФС используют иностранные банки в 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан. Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность введения запрета СПФС на своей территории в рамках 14-го пакета санкций, однако против этого выступили несколько стран Евросоюза.

Читайте также

Мосбиржа после санкций США остановила торги долларом и евро. В России теперь нельзя будет купить валюту? А к обвалу рубля готовиться нужно? 10 карточек