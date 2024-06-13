«Финам» остановила вывод долларов и евро с брокерских счетов клиентов после объявления о санкциях в отношении Московской биржи

«Финам» остановил вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов своих клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами», — заявили в «Финаме».

«Финам» входит в число крупнейших в России брокерских компаний и работает на Московской бирже.

Минфин США 12 июня объявил о введении санкций в отношении более чем 300 физических и юридических лиц — как из России, так и из других стран, помогающих России обходить введенные ранее ограничения. Под санкции в том числе попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Московская биржа из-за санкций объявила об остановке с 13 июня торгов долларами США и евро. ЦБ сообщил, что на бирже не будут проводиться торги и гонконгским долларом из-за его привязки к американской валюте.

И о других последствиях

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