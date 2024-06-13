Двух сотрудников НТВ тяжело ранили в аннексированной ДНР

Двое сотрудников российского пропагандистского телеканала НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин — ранены вместе с офицером сопровождения в Горловке в самопровозглашенной ДНР, сообщил телеканал.

По данным мэра города Ивана Приходько, журналисты получили тяжелые ранения «во время выполнения профессиональных обязанностей» в поселке Гольмовский. Всех пострадавших госпитализировали.

Главный врач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко заявила ТАСС, что раненные журналисты сейчас находятся в коме.

«Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — цитирует ее слова агентство.

Главные новости дня

Война Восемьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Восемьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»