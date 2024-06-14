В Харькове эвакуируют пациентов больниц. В Киеве хоронят фотографа ВСУ. Байден дает гарантии Зеленскому Восемьсот сорок первый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи.

DPA: Германия стала «новой Венгрией» — она блокирует санкции против России.

МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву, которая выступает против войны.

«Финам» и БКС остановили вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов клиентов после объявления о санкциях в отношении Мосбиржи.

Лидеры G7 договорились до конца года выделить Украине 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов.

США и Япония заключили с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.

Зеленский и Байден на форуме «Большой семерки»

В Италии 13-15 июня проходит саммит «Большой семерки». На него приглашен президент Украины Владимир Зеленский. На саммите Зеленский и президент США Джо Байден, помимо прочего, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины. Соглашение, рассчитанное на 20 лет, предусматривает, что США будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в военной промышленности, а также расширять обмен разведывательными данными. Также документ гарантирует, что в случае нападения на Украину или угрозы такой атаки представители Киева и Вашингтона в течение 24 часов соберутся на экстренную встречу для обсуждения возможной помощи со стороны США. Договоренность не предусматривает обязательств по привлечению военных США для защиты Украины и не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом. The Washinghton Post отмечает, что соглашение не имеет юридически обязывающего статуса международного договора (в этом случае его должен был бы ратифицировать конгресс США), а это означает, что в будущем президент США может из него выйти. Схожие соглашения о гарантиях безопасности Украина заключила уже с 15 странами, среди которых Великобритания, Франция и Япония, еще 16 государств собираются последовать их примеру.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7. 13 июня 2024 года Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA

Эвакуация пожилых пациентов из больницы в Харькове

Войска РФ постоянно атакуют Харьков ракетами, сбрасывают авиабомбы и атакуют дронами. Удары, как подчеркивают украинские власти, наносятся по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по больницам. Пациентов и персонал некоторых больниц стараются перевести в медицинские учреждения, лучше защищенные от ударов. Мэр Харькова Игорь Терехов в мае 2024 года, когда российские войска начали наступление в Харьковской области, говорил: «Мы работаем вместе с министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений».

Медики транспортируют пожилого пациента в более безопасную больницу в Харькове Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

В конце апреля российские ракеты ударили рядом с корпусами психиатрической больницы в Харькове. Пострадала одна из пациенток. Были повреждены здание пищеблока, водопровод и линии электропередачи Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Машина разминирования ВС РФ под Луганском

В сентябре 2022 года российские государственные информагентства сообщили об использовании на оккупированных территориях Украины БМР-3М «Вепрь» — новейших, как подчеркивалось в репортажах, бронированных машин разминирования, созданных на базе танка Т-90. «Вепрь» предназначен для расчистки минных полей, чтобы по ним могла пройти техника и пехота. Телеканал Минобороны РФ «Звезда» осенью 2022 года публиковал видео работы «Вепря» под захваченным Мариуполем. В репортаже подчеркивалось, что в машине разминирования есть кондиционер. В 2015 году, когда «Вепрь» показали первый раз, у журналистов и обозревателей военной техники возник вопрос, почему в бронемашину поставили именно кондиционер, а не печку. Также особое внимание уделялось тому, что «Вепрь» штатно укомплектован туалетом и оборудованием для подогрева пищи, что, как предполагалось, должно обеспечить возможность автономного пребывания экипажа в машине в течение нескольких суток.

БМР-3М «Вепрь» в Луганской области Александр Река / ТАСС / Profimedia

Похороны фотографа ВСУ в Киеве

В Харьковской области погиб фотограф Арсен Федосенко, поступивший на службу в ВСУ вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Федосенко снимал для медиацентра Стратегического командования ВСУ. «Он фотографировал военные преступления русских и сам погиб во время российского военного преступления», — говорится в фейсбуке Страткома ВСУ. «Для всех Арсен Федосенко — фотограф, художник, творец, винодел, амбассадор украинского вина, капитан Вооруженных сил Украины. Украинец! Для сыновей он — лучший отец. Для меня — любимый муж», — написала жена Федосенко, добавив, что «Украина и украинское были для него самой высокой ценностью». Прощание с фотографом ВСУ прошло 13 июня в Михайловском соборе Киева.

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот сорокового — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.