Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности. Оно задумывается как «мост» на пути Украины к возможному членству в НАТО

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ходе саммита G7 подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом пишет Reuters.

Как говорится в тексте соглашения, стороны рассматривают его в качестве «моста» к будущему возможному членству Украины в НАТО. Документ будет действовать на протяжении десяти лет.

Соглашение предусматривает, что США будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в военной промышленности, а также расширять обмен разведывательными данными. Также документ гарантирует, что в случае нападения на Украину или угрозы такой атаки представители Киева и Вашингтона в течение 24 часов соберутся на экстренную встречу для обсуждения возможной помощи со стороны США.

При этом соглашение не включает в себя обязательств со стороны США по использованию американских военных для защиты Украины, а также не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом.

Ранее 13 июля Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали аналогичное десятилетнее соглашение о безопасности между Киевом и Токио.

Саммит G7 проходит в Италии с 13 по 15 июля. Зеленский присутствует на нем в качестве специального гостя.

В ходе саммита были достигнуты и договоренности о финансовой помощи Украине. Так, страны «большой семерки» решили до конца года выделить Киеву 50 миллиардов долларов помощи под залог будущей прибыли от замороженных активов российского Центробанка.