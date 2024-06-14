В Шебекино при обстреле обрушился подъезд многоквартирного дома

Обновление. В Шебекино из-за обрушения подъезда жилого дома пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек из-под завалов, еще двух — с пятого этажа поврежденного здания.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел днем 14 июня.

В результате обрушился подъезд многоквартирного дома. По информации губернатора, три человека пострадали. Телеграм-канал Baza пишет о пяти пострадавших, а также о том, что под завалами есть люди.

Гладков также опубликовал фото разрушенного подъезда.

Белгородский телеграм-канал «Пепел» без ссылки на источник сообщает о том, что в результате обрушения подъезда есть погибшие. По информации Mash, погибли как минимум два человека. Подтверждения этой информации нет.

Белгородская область регулярно попадает под украинские обстрелы. Под атаки дронов и обстрелы попадает в том числе город Шебекино. 12 июня Вячеслав Гладков сообщал, что по Шебекинскому городскому округу было выпущено 25 боеприпасов и четыре дрона-камикадзе. В результате обстрела города пострадала мирная жительница, она получила осколочные ранения рук и ног.

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