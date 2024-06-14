«Ведомости»: Coca-Cola, ушедшая с российского рынка после начала войны, вновь регистрирует свои товарные знаки в РФ

The Coca-Cola Company, прекратившая работу в России после начала войны, подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. Заявки, поданные в апреле, «Ведомости» обнаружили в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация товарных знаков запрашивается для напитков.

По российскому законодательству товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить утраты прав на свои ключевые бренды.

Другие специалисты в области патентного права, опрошенные «Ведомостями», не исключают, что заявки на регистрацию брендов могут говорить о намерении Coca-Cola в будущем вернуть их на российский рынок.

В российском подразделении The Coca-Cola Company на запрос «Ведомостей» не ответили.

За последние несколько месяцев, отмечает издание, это не первый случай, когда международная компания, покинувшая российский рынок из-за войны, пытается зарегистрировать свои бренды в РФ. В мае, напоминают «Ведомости», восемь заявок в Роспатент направила сеть кофеен Starbucks.

Coca-Cola, как и многие другие крупные международные компании, заявила об уходе из РФ после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Некоторым компаниям удалось продать свои российские активы, в ряде случаев сделка предусматривала возможность обратного выкупа. Ряд компаний отказались от инвестиций в российские подразделения или сократили ассортимент продукции, поставляемой на российский рынок.

Coca-Cola официально вывела продукцию брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta с российского рынка, но такие напитки продаются в России, в том числе в крупных торговых сетях. Их завозят по схеме «параллельного импорта» из других стран. Российское подразделение Coca-Cola сменило название на «Мултон партнерс» и запустила производство «Добрый Cola» — аналога Coca-Cola, рецептура и вкус которого отличаются от оригинального напитка.

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Как в Россию во время войны попадает Coca-Cola и другие товары

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?