Генпрокуратура объявила «нежелательной» финскую миссионерскую организацию International Russian Radio & Television

Генпрокуратура объявила «нежелательной» деятельность финской организации International Russian Radio & Television (IRR/TV) на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с финской НПО Генпрокуратура объявила «нежелательными» аффилированные с ней организации из США и Канады с одним названием — Great Commission Media Ministries.

В ведомстве свое решение мотивировали тем, что эти деятельность финской НПО и связанных с ней организаций носит «откровенно антироссийский характер». «Объединение занимается поиском и поддержкой оппозиционно настроенных по отношению к российским властям людей, вовлекает их в свои ряды и использует в целях дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране», — говорится в пресс-релизе.

Также в Генпрокуратуре утверждают, что участники этого объединения организовывают «незаконные протестные акции, провокации с участием иностранных журналистов, пропагандируют деятельность террористических организаций», распространяют «фейки» о российской армии и поддерживают «антироссийскую информационную кампанию Запада».

Помимо этого, руководство этих организаций, говорится в заявлении Генпрокуратуры, организовали сбор средств для «вооруженных формирований киевского режима».

На сайте IRR/TV говорится, что это внеконфессиональная миссионерская организация, основанная эмигрантами из Советского Союза в 1980-х годах. Целью организации указана миссионерская деятельность, направленная на религиозное просвещение жителей России, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Финансовой поддержкой деятельности НПО занимаются некоммерческие организации, зарегистрированные в США и Канаде.