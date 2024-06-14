Зеленский: Си Цзиньпин дал слово, что Китай не будет передавать оружие России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора пообещал, что Китай не будет предоставлять России оружие для войны против Украины. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, передает «РБК-Украина».

Издание уточняет, что речь идет о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином в апреле 2023 года.

«У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он человек, которого можно уважать, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — сказал Зеленский.

В конце мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что у Лондона есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, применяемых в Украине. По его словам, согласно новым данным американской и британской разведок, «летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а оттуда — в Украину». Подробностей он не привел.

Комментируя заявление британского министра, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не зафиксировал поставок оружия России со стороны Китая ни в 2022 году, ни в 2023 году. «Мы не видели этого до сих», — отмечал он.

Пекин отрицает обвинения в поставках оружия. «Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — утверждал официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

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