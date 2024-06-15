МОК назвал имена первых россиян, допущенных до Олимпиады. В списке — 14 человек, в том числе Наталья Малышева, которую просила не допускать Украина
Международный Олимпийский комитет опубликовал имена первых россиян, допущенных в нейтральном статусе до Игр в Париже.
Всего в списке 14 человек, представляющих три вида спорта — спортивную борьбу, велоспорт и прыжки на батуте.
В список вошла Наталья Малышева, которую несколько дней назад просила не допускать до Олимпиады Украина, обвинив ее в поддержке войны. Две других россиянки, Динара Кудаева и Ольга Хорошавцева, дисквалифицировать которых тоже просил Киев, в список в итоге не вошли.
Помимо 14 россиян, МОК официально допустил до Олимпиады в нейтральном статусе 11 спортсменов из Беларуси.
В сообщении МОК отмечается, что список допущенных спортсменов будет обновляться.
Спортсмены из России и Беларуси на Олимпиаде будут официально называться «индивидуальные нейтральные атлеты». Любая символика этих двух стран на Играх будет запрещена. Всего для российских спортсменов на Олимпиаде выделено 54 квоты, для белорусских — 28.