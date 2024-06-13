Reuters: Китай перед саммитом в Швейцарии продвигает собственный мирный план по Украине

Китай, который не собирается участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, начал продвигать среди развивающихся стран свой мирный план, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, пожелавших сохранить анонимность.

По их словам, китайские власти активизировали информационную работу с посещающими КНР чиновниками и дипломатическими представительствами других стран. Кроме того, специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в мае посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине, отметили дипломаты.

Как пишет Reuters, в беседах с представителями иностранных государств Китай прямо не критиковал саммит в Швейцарии и не просил страны воздержаться от участия в нем. Но один из дипломатов рассказал агентству, что Пекин продвигает мнение, что эта встреча приведет к затягиванию конфликта. Еще два дипломата сказали, что Китай проинформировал представителей Запада, что многие развивающиеся страны разделяют взгляды КНР на саммит в Швейцарии.

Китай таким образом пытается привлечь развивающиеся страны к разработанному с Бразилией мирному плану. Этот документ, среди прочего, предусматривает проведение международной мирной конференции с участием России и Украины. Позднее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что план поддержали 45 стран.

В начале июня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите мира. Спустя неделю президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о 80 странах и 10 организациях, подтвердивших свое участие. Связано ли сокращение числа участников с действиями Китая, неизвестно.

Мирный саммит по Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна 15–16 июня. В общей сложности было разослано более 160 приглашений.

Россию на саммит не пригласили. Президент Владимир Зеленский говорил, что такое решение приняли из опасений, что российская сторона «все заблокирует, все сорвет». По его словам, РФ привлекут к обсуждению, когда будут выработаны основные принципы соглашения. В то же время президент России Владимир Путин назвал саммит в Швейцарии попыткой навязать российской стороне условия завершения войны.

В апреле Зеленский обвинил Россию в намерении сорвать саммит. В начале июня президент заявил, что «некоторые страны начали помогать России в срыве саммита мира». В частности, он упомянул Китай, который, по его словам, «работает над тем, чтобы страны не приезжали.

Хроника войны

Война Восемьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Восемьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»