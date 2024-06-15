Газета The New York Times целиком опубликовала проект мирного соглашения между Россией и Украиной, к подписанию которого воюющие страны были близки в апреле 2022 года. Большинство деталей этого договора ранее были известны, однако сам текст документа публикуется впервые.

Опубликованный файл — это черновика договора от 15 апреля, содержавшего несогласованные правки от обеих сторон. В начале документа отмечено, что именно эта версия была отправлена президенту РФ Владимиру Путину. В документе несколько раз упоминается некая географическая карта, но в самом файле она .

Договор предполагал, в частности, что:

Украина постоянно будет нейтральным государством.

Украина не может вступать в военные союзы, но может вступить в ЕС.

и участники договора обязуются соблюдать независимость и суверенитет Украины. В случае нарушения суверенитета они должны попробовать устранить нарушения мирным путем.

В случае нападения на Украину государства-гаранты окажут ей помощь, в том числе военную.

Действие статей, касающихся защиты суверенитета Украины, не распространяется на Крым и Севастополь и, , на часть других украинских территорий (вероятно, речь о территориях, которые на тот момент находились под контролем российских военных).

Документ также содержал пункты о гарантиях для русского языка в Украине, запрете пропаганды нацизма в этой стране и об отмене взаимных санкций. Однако, как следует из опубликованных файлов, украинская сторона отказалась их обсуждать, поскольку их не было в предшествующем документе — коммюнике, согласованном в Стамбуле в конце марта 2022 года.

Как следует из документа, ключевой несогласованный момент касался помощи Украине в случае агрессии со стороны , одним из которых должна была стать Россия. Во фразу о том, что каждое из них окажет Украине помощь, Россия захотела включить уточнение: «на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения». Кроме того, Россия не согласовала украинское замечание о том, что необходимая помощь включает предоставление вооружения и закрытие воздушного пространства над Украиной (в первые месяцы войны это было одной из главных просьб Украины к мировому сообществу).

По сути, пишет The New York Times, Россия требовала для себя права вето на оказание помощи — и могла бы воспользоваться им, снова напав на Украину. Если верить публикации, именно это требование могло сыграть ключевую роль в срыве мирного процесса: один из участников украинской делегации заявил газете, что после появления этой правки Киев «потерял интерес к продолжению переговоров».

Материал, вышедший в The New York Times, приурочен к мирной конференции, которая проходит 15–16 июня в Швейцарии с участием Украины, ее западных союзников и многих других стран и организаций. В ней не принимают участия Россия, Китай и ряд других влиятельных государств. Президент России Владимир Путин накануне саммита предложил Украине для завершения войны вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (как якобы вошедших в состав РФ территорий), а также отказаться от вступления в НАТО. Владимир Зеленский назвал это требование «очередным ультиматумом, которому нельзя доверять».