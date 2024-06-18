Бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова приговорили в Эстонии к шести годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Харьюский уездный суд приговорил бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против Эстонии по поручению иностранной разведки, сообщает ERR.

В срок заключения зачтут время, которое Морозов провел под стражей в качестве подозреваемого. Его задержали 3 января 2024 года. Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о политической ситуации в Эстонии и ее отношениях с Евросоюзом. По данным эстонской полиции, профессор делился этими сведениями с российскими спецслужбами, регулярно наведываясь на встречи с ними в РФ.

Вячеслав Морозов — гражданин России. С 1997 по 2010 годы он работал в Санкт-Петербургском государственном университете, после чего устроился в Тартуский университет и переехал жить в Эстонию. В 2016-2023 годах Морозов занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года — профессора международной политической теории.

Читайте также

Эстония подозревает политолога Вячеслава Морозова в работе на российские спецслужбы. Хотя он открыто критиковал Путина и выступал против войны с Украиной «Бумага» рассказывает, что о нем известно

Читайте также

Эстония подозревает политолога Вячеслава Морозова в работе на российские спецслужбы. Хотя он открыто критиковал Путина и выступал против войны с Украиной «Бумага» рассказывает, что о нем известно