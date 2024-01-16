В Эстонии задержали профессора Тартуского университета по подозрению в работе на российские спецслужбы

В Эстонии задержали профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в «проведении разведывательной деятельности против Эстонской республики», сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что Морозова задержали 3 января. В чем именно подозревают профессора, в прокуратуре не ответили, объяснив это интересами следствия.

Прокурор Трийну Олев заявила, что Морозов, находясь на свободе, мог бы уклониться от уголовного преследования или продолжить совершать преступления, поэтому прокуратура ходатайствовала о его аресте.

Сейчас Морозов находится в таллиннской тюрьме, суд арестовал его на два месяца. В университете рассказали ERR, что разорвали трудовые отношения с профессором вскоре после его задержания.

О том, что Морозова подозревают в связях с российскими спецслужбами, сообщил глава Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон. «Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу», — сказал Паллосон. Он также добавил, что «разведывательный интерес государства-агрессора к Эстонии остается высоким».

Вячеслав Морозов — гражданин России. Он работал в Санкт-Петербургском государственном университете с 1997-го по 2010 год, после чего устроился в Тартуский университет.