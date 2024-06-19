«Эти люди представляют опасность для общества». Депутат Госдумы Нина Останина призвала защитить россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала правоохранительные органы принять меры для защиты россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны и совершают новые преступления. Так депутат прокомментировала в своем телеграм-канале убийство ребенка в Кемеровской области, по подозрению в котором был задержан ранее судимый участник войны.

Убийство 12-летней девочки обнажило страшную угрозу, с которой мы сталкиваемся уже не первый раз. Многократно судимый мужчина, отбывавший наказание за убийство, вышел из колонии для участия в , а оказавшись на гражданке — совершил новое зверское преступление. Будучи председателем комитета Госдумы по защите семьи, я обязана предупредить, что подобные трагедии будут происходить все чаще.

Наши дети заслуживают безопасной жизни и защиты от безжалостных преступников!

По словам депутата, вернувшиеся с войны бывшие заключенные представляют опасность для общества. «Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», — пояснила в разговоре с «Газетой.ru» Останина.

По ее мнению, правоохранительные органы должны взять на себя ответственность за защиту граждан от таких преступников, осуществляя постоянный контроль за их передвижениями и оказывая им помощь в трудоустройстве.

Останина также подчеркнула, что депутаты должны разработать законопроект, регламентирующий этот вопрос. «Я не могу это сказать [когда появится законопроект], потому что у нас комитет по обороне пока с такой инициативой сам не выходил. Он вышел только с идеей как раз демократизации на право этим людям участвовать в зоне . Я думаю, что мы, депутаты, тоже должны поторопиться, в частности, наш комитет, который должен защищать интересы детей», — заявила депутат.

В Кемеровской области утром 19 июня было обнаружено тело пропавшей накануне 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве ребенка был задержан ранее судимый участник войны в Украине Андрей Быков. «Сибирский экспресс» обратил внимание, что полный тезка Быкова был судим не менее шести раз, в том числе за тяжкие преступления. В 2019 году его приговорили к 13 с половиной годам колонии особого режима за убийство женщины. Не отсидев и половины срока, он вышел на свободу, согласившись отправиться на войну. К концу 2023 года он попал плен, в январе его обменяли.

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй