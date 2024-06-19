На нефтебазе в Азове, атакованной дронами, произошла «разгерметизация второго резервуара», заявил губернатор Ростовской области
На нефтебазе в Азове, где после атаки украинских беспилотников более суток не удается потушить пожар, произошла разгерметизация второго резервуара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара», — написал чиновник в телеграме.
По его словам, специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара. Других подробностей Голубев не привел.
Пожар на нефтебазе в Азове начался в ночь на 18 июня. По словам губернатора, после атаки дронов загорелись резервуары с нефтепродуктами. Утром МЧС сообщило, что огонь охватил 3200 кубических метров, к тушению пожара были привлечены 200 специалистов и 49 единиц техники. Позднее в ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что атаку на нефтебазу организовала СБУ.