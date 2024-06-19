Война Восемьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 июня читайте здесь.
«Для нас это не красная линия». Посол Эстонии — о возможной отправке войск в Украину
Отправка войск в Украину не красная линия для Таллина, заявила в интервью «РБК-Украина» посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», — сказала она.
Зеленский: продвижение российских войск в Харьковской области замедлилось после ударов по российской территории западным оружием
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что продвижение российской армии на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению партнеров Киева использовать западное оружие для ударов по приграничным российским территориям.
По его словам, на ситуацию повлияло уничтожение силами ВСУ российских позиций и пусковых установок близи границы.
«Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат», — приводит его слова «РБК-Украина».
МЧС: пожар на нефтебазе в Ростовской области локализован. Накануне ее атаковали беспилотники
Региональное управление МЧС сообщает, что спустя сутки пожар на нефтебазе в городе Азове Ростовской области, начавшийся после удара украинских дронов, локализован на площади 3200 квадратных метров.
Утром 18 июня в Азове в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщал губернатор региона Василий Голубев. По его словам, пострадавших в результате атаки беспилотников не было. Рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для жителей нет.
Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что атака дронов в Ростовской области — спецоперация СБУ.
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий уточняет, что во Львове обломками дронов повреждено административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.
В результате разрушена крыша, стены и перекрытия второго этажа на площади 800 квадратных метров.
Путин: Россия и КНДР подпишут «новый фундаментальный документ»
Президент России Владимир Путин во время переговоров в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что «подвиги наших предшественников — это хорошая база для развития наших отношений сегодня». Путин напомнил, что в 1945 году советские солдаты вместе с корейскими сражались за освобождение от Японии.
В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР «вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века».
Во Львовской области два человека пострадали в результате атаки беспилотников
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в Малехове под Львовом пострадали двое мужчин — 47 и 70 лет. Одного из них госпитализировали.
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в Малехове повреждены жилой дом и офисное помещение, а в самом Львове — здание научно-исследовательского института.
ВСУ: за ночь уничтожены 19 российских беспилотников
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину 21 беспилотником типа «Шахед», 19 дронов были сбиты.
Дроны уничтожены в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Здравствуйте! Начинается 847-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.