Война Восемьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

МЧС: пожар на нефтебазе в Ростовской области локализован. Накануне ее атаковали беспилотники

Региональное управление МЧС сообщает, что спустя сутки пожар на нефтебазе в городе Азове Ростовской области, начавшийся после удара украинских дронов, локализован на площади 3200 квадратных метров.

Утром 18 июня в Азове в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщал губернатор региона Василий Голубев. По его словам, пострадавших в результате атаки беспилотников не было. Рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для жителей нет.

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что атака дронов в Ростовской области — спецоперация СБУ.