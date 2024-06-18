Война Восемьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 июня читайте здесь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли три ракетных и 49 авиационных ударов, а также совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- За сутки произошло 136 боевых столкновения, с начала дня — 33.
- На харьковском направлении украинские военные отражают две атаки в районе Волчанска.
- На купянском направлении ВСУ отражают четыре атаки в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
- На лиманском направлении украинские военные отбили две атаки в районах Макеевки и Тернов. Еще две атаки ВСУ отражают вблизи Грековки.
- На северском направлении произошло девять боевых столкновений. Украинские военные отразили восемь атак в районах Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки, рядом с последней продолжается бой.
- На краматорском направлении ведется бой на окраине города Часов Яр.
- На покровском направлении российские войска наступали в районах Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Четыре из семи атак украинские военные уже отразили.
- На времевском направлении ВСУ отбили атаку вблизи Новодаровки, в районе Урожайного продолжается бой.
- На ореховском направлении украинские военные отбили атаку в районе Новоданиловки.
- На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Село Мокрая Орловка в Белгородской области подверглось атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом, в результате чего пострадала местная жительница. «Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную больницу», — написал Гладков.
В Верховной раде заявили, что США «умышленно» затягивают обучение украинских пилотов
Такое мнение в интервью британской газете The Times выразила глава специальной комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.
По ее словам, при нынешних темпах обучения к концу года у Украины будет около 20 подготовленных пилотов. «Таким образом у нас будет меньше пилотов, чем истребителей», — добавила Устинова.
Она пояснила, что подготовку в США проходят только восемь украинских пилотов. Еще 12 человек обучаются в Дании. По ее словам, Киев просил Вашингтон предоставить как минимум десять дополнительных мест для обучения, но эта просьба была отклонена.
Ранее издание Politico писало, что США обосновывали свою позицию тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что страна не может нарушить свои обязательства перед ними. Также официальный представитель министерства обороны США отмечал, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка и программой полетов.
Устинова назвала эти утверждения «смехотворными». «Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова», — заявила она. Депутат предположила, что задержка с обучением украинских пилотов может быть связана с политической стороной вопроса. По ее мнению, Вашингтон может опасаться, что Москва расценит масштабное присутствие американских самолетов в Украине как часть интеграции страны в НАТО.
- В начале июня Politico сообщило, что власти Украины недовольны темпами подготовки украинских летчиков для полетов на F-16. По данным источников издания, Киев неоднократно говорил администрации президента Джо Байдена, что готов немедленно отправить 30 пилотов для обучения, однако США отказались. Politico также писало, что центры подготовки в Румынии и Дании также не могут принять столько украинских летчиков, сколько хотелось бы Киеву.
Соглашение «Газпрома» с Украиной о поставках газа в Европу истекает в конце 2024 года — и шансы на то, что воюющие страны продлят контракт, сегодня кажутся ничтожными.
Однако европейские клиенты российской компании, по данным Bloomberg, все еще надеются сохранить возможность получать сырье из России. Для этого рассматриваются разные варианты: например, включение в схему Азербайджана или переход на прямые контракты «Газпрома» с европейскими компаниями. Впрочем, более вероятно все же прекращение транзита в 2025-м — а то и раньше, говорят аналитики.
Почему эксперты скептически оценивают шансы на продление соглашения? И что может спровоцировать преждевременную остановку российских газовых поставок в Европу? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем разборе.
Путин в статье для северокорейской газеты поблагодарил КНДР за «за твердую поддержку» российского вторжения в Украину
Перед визитом Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована статья за подписью президента РФ «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».
В статье, размещенной, в частности, на сайте Кремля, Путин пишет, что «отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициям».
Сейчас РФ и Северная Корея, говорится в статье, продолжают активно развивать «многоплановое партнерство». «Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции (СВО) на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций», — пишет президент.
Далее Путин повторяет тезисы о попытках США «навязать миру глобальную неоколониальную диктатуру, основанную на двойных стандартах», и о том, что Соединенные Штаты «и их сателлиты» сами спровоцировали конфликт в Украине.
В конце статьи президент РФ выражает надежду на то, что России и КНДР «общими усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень», и желает «доброго здоровья товарищу Ким Чен Ыну, а всему дружественному народу КНДР — мира и масштабных успехов на пути развития».
Столтенберг: Запад не оставит без последствий помощь Китая России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Китаю «последствиями» за значительную технологическую помощь России в войне против Украины, сообщает «Радио Свобода».
По словам Столтенберга, за последние два года 90% микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов, Россия получила от Китая. Кроме того, Пекин сотрудничает с Москвой в развитии спутниковых технологий, добавил Столтенберг.
«Китай разжигает крупнейший со времен Второй мировой войны военный конфликт в Европе, и в то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент, если Китай не изменит курс, союзники должны будут заставить его ответить. У этого должны быть последствия», — подчеркнул генсек.
Руанда отозвала свою подпись под итоговой декларацией саммита по Украине
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.
Как отмечает агентство, после отзыва подписи Руандой число отказавшихся поддержать итоговый документ государств увеличилось до 16. Ранее свои подписи отозвали Иран и Иордания. С чем было связано это решение, не уточняется.
При этом в обновленном списке поддержавших коммюнике организаций появился Вселенский патриархат, участвовавший в конференции в Бюргенштоке в статусе наблюдателя.
Российские войска в ночь 18 июня выпустили по Украине десять ударных беспилотников типа «Шахед 131/136»
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
По его данным, все дроны были сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях. О последствиях атаки военный не сообщил.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки были повреждены три частных дома и два автомобиля. Также на территории региона начался пожар, который оперативно потушили.
Помимо этого, российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую общину из артиллерии, добавил Лысак. В результате этих ударов были повреждены шесть частных домов, пятиэтажный дом и линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.
Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров непосредственно о последствиях ночной атаки не сообщал, однако он отчитался о российских атаках за прошедшие сутки. По его данным, войска РФ 404 раза атаковали восемь населенных пунктов области с помощью БПЛА, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Властям поступило семь сообщений о разрушении жилья. Пострадавших нет.
В Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами
Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки беспилотников не было. Рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для жителей нет, добавил губернатор.
По данным МЧС, огонь охватил 3200 кубических метров. К 7 утра, спустя четыре часа после первого сообщения Голубева, в тушении огня были задействованы более 200 пожарных и 39 единиц техники.
Местный телеграм-канал «Это Ростов новости», порт, где находятся резервуары, был атакован около 3 часов ночи. Подписчики сообщили, что слышали не менее пяти «мощных взрывов».
Минобороны России об атаке беспилотников в Ростовской области не сообщало.
- В порту Азова находятся нефтебаза и терминал по перевалке метанола. Главное управление разведки Украины 6 апреля заявило о подрыве трубопровода, который перекачивал нефтепродукты в танкеры припортовой территории. Как утверждали в ГУР, трубопровод использовался в военных целях.
Здравствуйте! Начинается 846-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.