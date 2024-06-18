Война Восемьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

В Верховной раде заявили, что США «умышленно» затягивают обучение украинских пилотов

Такое мнение в интервью британской газете The Times выразила глава специальной комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.

По ее словам, при нынешних темпах обучения к концу года у Украины будет около 20 подготовленных пилотов. «Таким образом у нас будет меньше пилотов, чем истребителей», — добавила Устинова.

Она пояснила, что подготовку в США проходят только восемь украинских пилотов. Еще 12 человек обучаются в Дании. По ее словам, Киев просил Вашингтон предоставить как минимум десять дополнительных мест для обучения, но эта просьба была отклонена.

Ранее издание Politico писало, что США обосновывали свою позицию тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что страна не может нарушить свои обязательства перед ними. Также официальный представитель министерства обороны США отмечал, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка и программой полетов.

Устинова назвала эти утверждения «смехотворными». «Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова», — заявила она. Депутат предположила, что задержка с обучением украинских пилотов может быть связана с политической стороной вопроса. По ее мнению, Вашингтон может опасаться, что Москва расценит масштабное присутствие американских самолетов в Украине как часть интеграции страны в НАТО.

В начале июня Politico сообщило, что власти Украины недовольны темпами подготовки украинских летчиков для полетов на F-16. По данным источников издания, Киев неоднократно говорил администрации президента Джо Байдена, что готов немедленно отправить 30 пилотов для обучения, однако США отказались. Politico также писало, что центры подготовки в Румынии и Дании также не могут принять столько украинских летчиков, сколько хотелось бы Киеву.

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