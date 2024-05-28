В Краснодарском крае власти потребовали снести храм, настоятель которого выступает против войны
Администрация города Славянск-на-Кубани Краснодарского края потребовала снести Покровско-Тихоновский храм, построенный на частном участке и относящийся к Российской православной церкви, которую официальная РПЦ считает раскольнической.
Как говорится на сайте прихода, власти еще 18 апреля подали «исковое заявление о сносе самовольного строительства» в местный суд, потребовав, чтобы настоятель храма, 87-летний архиепископ Виктор Пивоваров ликвидировал его за свой счет в течение 30 дней после вступления судебного решения в силу.
В требовании Следственного комитета, на которое ссылается администрация, утверждается, что здание используется не по своему назначению — не как жилое домовладение, а как религиозный объект и «общественное место, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя безопасности Российской Федерации».
«Понятно, что причиной решения о сносе нашего храма являются не формальные нарушения, а только злоба и месть за проповеди и статьи владыки Виктора, за исповедание им Христовой Истины, так для них ненавистной», — говорится в заявлении на сайте прихода.
Ранее архиепископа Виктора, который открыто выступает против войны в Украине, дважды штрафовали по делу о «дискредитации» армии РФ — на 40 тысяч рублей в марте 2023 года и еще на 150 тысяч рублей в апреле 2024 года.