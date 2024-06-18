Краснодарский суд отказался сносить храм, настоятель которого выступает против войны

Суд города Славянск-на-Кубани отклонил иск местной администрации к настоятелю Покровско-Тихоновского храма Виктору Пивоварову, сообщает издание «7×7» со ссылкой на карточку дела.

Власти требовали признать самовольной постройкой и снести дом, приспособленный под храм на частной территории. Покровско-Тихоновский храм относится к , которую официальная РПЦ считает раскольнической.

«В суде установлено, что постройка не является самовольной. Сторона ответчика предоставила разрешение на строительство», — заявили журналистам в пресс-службе судов Краснодарского края.

Архиепископ Виктор Пивоваров открыто выступает против войны в Украине. Ранее его дважды штрафовали по делу о «дискредитации» армии РФ — на 40 тысяч рублей в марте 2023 года и еще на 150 тысяч рублей в апреле 2024 года. После этого власти потребовали в суде, чтобы священник за свой счет снес храм в Славянске-на-Кубани. Чиновники сослались на письмо от Следственного комитета, в котором утверждалось, что Покровско-Тихоновский храм используется как «общественное место, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя безопасности Российской Федерации».

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