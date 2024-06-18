Песню «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы» запретили в России

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации песню «Роди мне 1000 детей» панк-группы «Порнофильмы», обратила внимание «Роскомсвобода».

Решение о блокировке по требованию «неуказанного госоргана» (вероятно, это Генпрокуратура РФ) датировано 7 июня 2024 года.

Песня «Роди мне 1000 детей» вышла в марте 2016 года на альбоме «Русская мечта. Часть II». В ней есть такие строчки: «Роди мне тысячу детей. Дай имя каждому — солдат. Наш президент отправит их на смерть — Стрелять в Донбасс».

Роди мне 1000 детей! Pornofilmy — Topic

Как сообщала «Роскомсвобода», стриминговые сервисы «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте» начали удалять эту песню еще в октябре 2023 года, когда официального решения о блокировке не было. Тогда же под цензуру попала композиция «Это пройдет», написанная группой «Порнофильмы» по следам протестных митингов в Москве летом 2019 года.

Музыканты так отзывались о пропаже их композиций из стримингов: «На самом деле, нам по этому поводу сказать особо-то и нечего. Каждый желающий по-прежнему может послушать „Это пройдет“ и „Роди мне 1000 детей“ в интернете любым удобным для вас способом… Генеральные секретари умирают, песни остаются».

В феврале 2023 года Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов еще одну композицию «Порнофильмов» — «Нищих убивай!»

Группа «Порнофильмы» занимает антивоенную позицию и после начала полномасштабной войны покинула Россию. Музыканты устраивали серию благотворительных концертов вместе с рэпером Face и группой «Нервы» в поддержку пострадавших от войны украинцев. В сентябре 2023 года Минюст РФ объявил солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова «иноагентом». В мае 2024-го на музыканта составили административный протокол о «дискредитации» армии РФ.