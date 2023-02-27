Песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» вновь включили в список экстремистских материалов

Министерство юстиции РФ повторно внесло в перечень экстремистских материалов композицию «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы», сообщает проект «Сетевые свободы».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Песня «Нищих убивай!» вышла в 2016 году на седьмом студийном альбоме «Порнофильмов» «Русская мечта. Часть II». 23 ноября 2021 года Минюст внес композицию в список экстремистских материалов на основании решения Дзержинского суда Волгограда.

Как рассказывали «Медузе» участники «Порнофильмов», «Нищих убивай!» является кавером на песню американской группы Dead Kennedys «Kill The Poor». «Когда мы работали над этой песней, конечно же мы не представляли, что кто-то всерьез будет рассматривать эту песню в суде, проводить какие-то там лингвистические экспертизы и прочее. Песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным», — заявили музыканты.

В феврале 2022 года Волгоградский областной суд отменил решение о признании композиции экстремистской, направив дело на новое рассмотрение. Судебные эксперты отмечали сатирический характер песни и заявляли, что в тексте отсутствуют «лингвистические признаки побуждения к подражанию лирическому герою». Тем не менее в сентябре 2022 года Дзержинский районный суд Волгограда повторно признал «Нищих убивай!» экстремистской. Адвокаты группы готовят кассационную жалобу на это решение.

После начала войны в Украине музыканты «Порнофильмов» выступили с антивоенной позицией и уехали из России.