На солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова составили протокол о «дискредитации» армии

В Тверской суд Москвы поступил административный протокол на лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, обратила внимание «Медиазона».

Музыканта привлекают по статье о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Что стало причиной составления протокола, неизвестно. Дата рассмотрения административного дела пока не назначена.

Группа «Порнофильмы» выступает против российского вторжения в Украину. Музыканты покинули Россию и устраивали серию благотворительных концертов вместе с рэпером Face и группой «Нервы» в поддержку пострадавших от войны украинцев. В сентябре 2023 года Минюст РФ объявил Владимира Котлярова «иноагентом». 4 июня «Порнофильмы» вместе с Noize MC, «Кастой» и «Аигел» выступят в Берлине на концерте ко дню рождения Алексея Навального.

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