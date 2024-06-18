Производство 155-миллиметровых снарядов для отправки в Украину на заводе в США Charly Triballeau / AFP / Scanpix / LETA

С начала полномасштабной войны в Украине цена некоторых видов оружия и боеприпасов на мировом рынке поднялась в несколько раз и продолжает расти. Об этом пишет газета The Times, журналисты которой поговорили с бывшим руководителем отдела маркетинга «Укрспецэкспорта» (крупнейшего экспортера оружия в Украине) и главой Агентства оборонных закупок Украины Владимиром Пикузо.

В первую очередь, рост цен затронул оружие и боеприпасы советского образца, от которых сильно зависит украинская армия — несмотря на постепенный переход к вооружениям стандарта НАТО. Предложение советского оружия в мире сейчас ограничено, на рынке доминируют посредники и спекулянты, а его старые запасы как в России, так и в Украине быстро сокращаются. Хотя страны Восточной Европы, входящие в НАТО, сейчас пытаются возобновить производство, их мощностей «катастрофически не хватает», рассказал Пикузо.

Так, реактивный снаряд для системы залпового огня «Град» на момент начала войны стоил 900 долларов, а сейчас на переговорах дилеры просят за него шесть тысяч долларов (по старым договоренностям Украина пока еще получает их за 4700 долларов). За 152-миллиметровый снаряд для гаубицы Д-20 на рынке просят более 5700 долларов, хотя в начале войны цена составляла 1200 долларов. Аналогично выросли цены и на другие виды боеприпасов.

Пикузо, пишет The Times, пытается напрямую договариваться с производителями оружия в Европе, однако зачастую они отказываются запускать новые производственные линии, ссылаясь на высокую стоимость и нерентабельность. Из-за этого оружие приходится покупать через посредников в самых разных регионах мира.

Как отмечает Пикузо, зачастую в таких ситуациях «коррупция является союзником». Например, однажды его команда пыталась купить «крайне необходимую партию боеприпасов», экспорт которых был запрещен. После получения официального отказа им позвонили и посоветовали обратиться к зарубежной компании-посреднику — через нее разрешение на поставку партии в Украину было получено.

Резкий рост цен на оружие Пикузо объясняет спекуляцией, а также тем фактом, что как Украина, так и Россия ищут одни и те же снаряды по всему миру. При этом он признает, что у РФ больше денег и гораздо более разветвленная сеть агентов влияния. Он также отмечает, что многие поставщики и владельцы складов просто придерживают запасы, так как знают: уже через несколько месяцев цена удвоится.

В свою очередь, у Украины есть преимущество в виде помощи западных разведок: партнеры с Запада устанавливают неофициальные контакты в странах, которые официально воздерживаются от поставок оружия. Такие контакты держатся в тайне, чтобы об этом не узнала Россия. Как пишет The Times, хотя десятки стран заявляют о своем нейтралитете в войне, лишь «пять или шесть» крупных государств, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, в действительности никак не участвуют в оружейных поставках — все остальные делают это в «серой зоне».

При этом в некоторых случаях помощь со стороны Запада в поисках оружия даже играет против Украины. Пикузо рассказал о случаях, когда торговцы требовали на переговорах с ним более высокую цену, объясняя, что в случае отказа платить продадут оружие Великобритании, которая готова дать больше денег. В итоге это оружие через Великобританию все равно оказывалось в Украине, однако на это уходило больше времени.

Сейчас Запад помогает Украине переходить на вооружение НАТО, однако сам готов поставить лишь ограниченное количество оружия — и этого не хватает украинской армии. Те вооружения, которые западные страны могли бы передать Киеву, нужны им самим. Чтобы соответствовать уровню поставок, который есть у России, Украине, по оценкам одного из опрошенных The Times британских военных экспертов, нужно 300 миллиардов долларов. При этом по факту даже наличие этих денег не гарантировало бы результата из-за физической нехватки вооружений.

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