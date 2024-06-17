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Война Восемьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 июня читайте здесь.

Главные новости:

  • В Липецкой, Воронежской и Белгородской областях сбиты шесть беспилотников.
  • Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружие в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая.
  • Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике мирного саммита в Швейцарии.

МВД России объявило в розыск бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину и главного редактора издания Романа Анина

На это обратила внимание «Медиазона». В карточках не указывается, по каким статьям разыскиваются Фомина и Анин.

О деле в отношении Екатерины Фоминой (сейчас — журналистки «Дождя») сообщало в январе 2024 года агентство ТАСС. По данным ТАСС, дело было возбуждено по статье о «фейках» про армию, а поводом для него стал разговор Фоминой с российским ефрейтором Даниилом Фролкиным, который рассказал об убийствах мирных жителей в Киевской области во время вторжения России.

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин сказал «Медиазоне», что не знает об уголовном деле.

В Белгородской области установили более новых 100 укрытий

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в Брестском районе за последние недели установили более 100 «защитных конструкций» для обеспечения безопасности жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На прошлой неделе жители района Белгорода, расположенного рядом с аэропортом, обратились к Гладкову с просьбой установить укрытие рядом с детской площадкой. На видео, опубликованном одним из белгородских телеграм-каналов, более десяти детей, обращаясь к губернатору, скандировали слово «укрытие». Местные жители рассказывали, что при сигналах ракетной опасности их детям приходится ложиться на землю.

Украинская разведка сообщила, что в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях атакованы военные объекты

В ночь на 16 июня дроны Главного управления разведки Украины атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, сообщают издания «Суспильне» и Hromadske со ссылкой на источники в спецслужбах.

По словам собеседника изданий, целями атак в частности стали Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. По данным источников, оба предприятия используются в военных целях.

Минобороны России сообщало о сбитых в этих регионах украинских беспилотниках, но подробностей не приводило.

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике мирного саммита в Швейцарии

как прошел мирный саммит по украине

Участники саммита в Швейцарии (но не все) подписали коммюнике с призывом к диалогу «между всеми сторонами» конфликта. Зеленский анонсировал следующую конференцию «через месяцы, а не годы» Главное о втором дне мероприятия и его результатах

как прошел мирный саммит по украине

Участники саммита в Швейцарии (но не все) подписали коммюнике с призывом к диалогу «между всеми сторонами» конфликта. Зеленский анонсировал следующую конференцию «через месяцы, а не годы» Главное о втором дне мероприятия и его результатах

В Грайворонском округе несколько сел остались без света после атаки украинских беспилотников

Несколько сел в Грайворонском городском округе подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

  • В поселках Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также в селе Головчино повреждены линии электропередачи, жители остались без света.
  • В селе Козинка в результате сброса взрывного устройства задымилась кровля многоквартирного дома.
  • В селе Глотово также после сброса взрывного устройства повреждены четыре автомобиля. 

По предварительной информации, пострадавших при атаках нет, сообщил Гладков.

Российские власти потребовали от «Яндекс.Карт» обновить названия переименованных улиц в оккупированном Мелитополе

Назначенный Россией глава министерства цифрового развития Запорожской области Григорий Прохватилов направил письмо в «Яндекс», в котором потребовал «немедленно актуализировать» названия улиц Мелитополя на «Яндекс.Картах» в соответствии с переименованиями, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.

Российские власти начали переименовывать улицы в захваченном Мелитополе в мае 2022 года и апреле 2023 года. В городе появились улица Росгвардии (бывшая Степная), улица Александра Захарченко (бывшая Независимости) и улица Дарьи Дугиной (бывшая Университетская). Всего было изменено более 460 названий.

На «Яндекс.Картах» эти названия не обновились, как и на других российских сервисах, убедился «Коммерсант». Юристы, опрошенные изданием, сказали, что не считают смену названий санкционным риском, но предупредили, что если компания откажется, местные власти могут обратиться в Росреестр и суд. Пока ответственности за это нет, но, как отмечает «Коммерсант», Госдума рассматривает законопроект, который отнесет карты без «новых территорий» к экстремистской продукции.

В «Яндексе» заявили, что еще не видели письма Минцифры.

В Херсонской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль, погиб местный житель

В Осокоровке Херсонской области (находится примерно в 150 километрах выше по течению Днепра от Херсона) дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В результате удара погиб 50-летний местный житель.

Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружие в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая

В НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы изъять часть ракет из хранилищ и привести их в режим готовности из-за растущей угрозы со стороны России и Китая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph. 

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности и сколько нужно держать в запасе, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся», — сказал Столтенберг. 

По его мнению, альянс должен послать «прямой сигнал» своим противникам с помощью ядерного арсенала.  

Столтенберг заявил, что Китай вкладывает значительные средства в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до тысячи боеголовок к 2030 году. «И это означает, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем он [альянс] никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя потенциальными ядерными противниками — Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия», — добавил Столтенберг.

путин — о применении ядерного оружия

Украина никого не интересует. Мы не размахиваем ядерной дубинкой. Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО, сбрендили совсем, что ли? Путин три часа отвечал на вопросы иностранных журналистов. Вот что он сказал

путин — о применении ядерного оружия

Украина никого не интересует. Мы не размахиваем ядерной дубинкой. Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО, сбрендили совсем, что ли? Путин три часа отвечал на вопросы иностранных журналистов. Вот что он сказал

В Харькове при ударе повреждено здание комплекса отдыха

Около полуночи российские войска ударили по Киевскому району Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Поврежден один из корпусов комплекса отдыха. Информации о пострадавших не поступало, добавил Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов в это же время сообщил, что в городе был слышен взрыв и предположил, что удар был нанесен управляемой авиабомбой. По его словам, разрушен один из корпусов заведения детского отдыха в Шевченковском районе города.

В Липецкой, Воронежской и Белгородской областях сбиты шесть беспилотников, заявили в Минобороны России

В ночь на 17 июня над территориями трех регионов были сбиты украинские беспилотники, сообщили в Минобороны России: один — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и три — над Липецкой областью.

О сбитых над Воронежской областью дронах также отчитался губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке четырех беспилотников, три из них были сбиты над промышленной территорией Липецка. Пострадавших и разрушений также нет.

Здравствуйте. Сегодня 845-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.