Война Восемьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В Липецкой, Воронежской и Белгородской областях сбиты шесть беспилотников.
- Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружие в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая.
- Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике мирного саммита в Швейцарии.
МВД России объявило в розыск бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину и главного редактора издания Романа Анина
На это обратила внимание «Медиазона». В карточках не указывается, по каким статьям разыскиваются Фомина и Анин.
О деле в отношении Екатерины Фоминой (сейчас — журналистки «Дождя») сообщало в январе 2024 года агентство ТАСС. По данным ТАСС, дело было возбуждено по статье о «фейках» про армию, а поводом для него стал разговор Фоминой с российским ефрейтором Даниилом Фролкиным, который рассказал об убийствах мирных жителей в Киевской области во время вторжения России.
Главный редактор «Важных историй» Роман Анин сказал «Медиазоне», что не знает об уголовном деле.
В Белгородской области установили более новых 100 укрытий
В Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в Брестском районе за последние недели установили более 100 «защитных конструкций» для обеспечения безопасности жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На прошлой неделе жители района Белгорода, расположенного рядом с аэропортом, обратились к Гладкову с просьбой установить укрытие рядом с детской площадкой. На видео, опубликованном одним из белгородских телеграм-каналов, более десяти детей, обращаясь к губернатору, скандировали слово «укрытие». Местные жители рассказывали, что при сигналах ракетной опасности их детям приходится ложиться на землю.
Украинская разведка сообщила, что в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях атакованы военные объекты
В ночь на 16 июня дроны Главного управления разведки Украины атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, сообщают издания «Суспильне» и Hromadske со ссылкой на источники в спецслужбах.
По словам собеседника изданий, целями атак в частности стали Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. По данным источников, оба предприятия используются в военных целях.
Минобороны России сообщало о сбитых в этих регионах украинских беспилотниках, но подробностей не приводило.
В Грайворонском округе несколько сел остались без света после атаки украинских беспилотников
Несколько сел в Грайворонском городском округе подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- В поселках Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также в селе Головчино повреждены линии электропередачи, жители остались без света.
- В селе Козинка в результате сброса взрывного устройства задымилась кровля многоквартирного дома.
- В селе Глотово также после сброса взрывного устройства повреждены четыре автомобиля.
По предварительной информации, пострадавших при атаках нет, сообщил Гладков.
Российские власти потребовали от «Яндекс.Карт» обновить названия переименованных улиц в оккупированном Мелитополе
Назначенный Россией глава министерства цифрового развития Запорожской области Григорий Прохватилов направил письмо в «Яндекс», в котором потребовал «немедленно актуализировать» названия улиц Мелитополя на «Яндекс.Картах» в соответствии с переименованиями, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.
Российские власти начали переименовывать улицы в захваченном Мелитополе в мае 2022 года и апреле 2023 года. В городе появились улица Росгвардии (бывшая Степная), улица Александра Захарченко (бывшая Независимости) и улица Дарьи Дугиной (бывшая Университетская). Всего было изменено более 460 названий.
На «Яндекс.Картах» эти названия не обновились, как и на других российских сервисах, убедился «Коммерсант». Юристы, опрошенные изданием, сказали, что не считают смену названий санкционным риском, но предупредили, что если компания откажется, местные власти могут обратиться в Росреестр и суд. Пока ответственности за это нет, но, как отмечает «Коммерсант», Госдума рассматривает законопроект, который отнесет карты без «новых территорий» к экстремистской продукции.
В «Яндексе» заявили, что еще не видели письма Минцифры.
В Херсонской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль, погиб местный житель
В Осокоровке Херсонской области (находится примерно в 150 километрах выше по течению Днепра от Херсона) дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В результате удара погиб 50-летний местный житель.
Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружие в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая
В НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы изъять часть ракет из хранилищ и привести их в режим готовности из-за растущей угрозы со стороны России и Китая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.
«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности и сколько нужно держать в запасе, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся», — сказал Столтенберг.
По его мнению, альянс должен послать «прямой сигнал» своим противникам с помощью ядерного арсенала.
Столтенберг заявил, что Китай вкладывает значительные средства в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до тысячи боеголовок к 2030 году. «И это означает, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем он [альянс] никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя потенциальными ядерными противниками — Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия», — добавил Столтенберг.
В Харькове при ударе повреждено здание комплекса отдыха
Около полуночи российские войска ударили по Киевскому району Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Поврежден один из корпусов комплекса отдыха. Информации о пострадавших не поступало, добавил Синегубов.
Мэр города Игорь Терехов в это же время сообщил, что в городе был слышен взрыв и предположил, что удар был нанесен управляемой авиабомбой. По его словам, разрушен один из корпусов заведения детского отдыха в Шевченковском районе города.
В Липецкой, Воронежской и Белгородской областях сбиты шесть беспилотников, заявили в Минобороны России
В ночь на 17 июня над территориями трех регионов были сбиты украинские беспилотники, сообщили в Минобороны России: один — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и три — над Липецкой областью.
О сбитых над Воронежской областью дронах также отчитался губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке четырех беспилотников, три из них были сбиты над промышленной территорией Липецка. Пострадавших и разрушений также нет.
Здравствуйте. Сегодня 845-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.