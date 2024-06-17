Война Восемьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»

МВД России объявило в розыск бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину и главного редактора издания Романа Анина

На это обратила внимание «Медиазона». В карточках не указывается, по каким статьям разыскиваются Фомина и Анин.

О деле в отношении Екатерины Фоминой (сейчас — журналистки «Дождя») сообщало в январе 2024 года агентство ТАСС. По данным ТАСС, дело было возбуждено по статье о «фейках» про армию, а поводом для него стал разговор Фоминой с российским ефрейтором Даниилом Фролкиным, который рассказал об убийствах мирных жителей в Киевской области во время вторжения России.

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин сказал «Медиазоне», что не знает об уголовном деле.