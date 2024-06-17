Российские военные нанесли ракетный удар по Полтаве. Ранены 16 человек, в том числе два ребенка

16 человек, включая двух детей, ранены при российском ракетном ударе по Полтаве, сообщила прокуратура Полтавской области. Шесть пострадавших госпитализированы.

По данным следствия, российские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города, применив крылатую ракету Х-59. Повреждены несколько многоэтажных домов, помещение детского сада, гаражи и линии электропередачи.

Глава военной администрации региона Филипп Пронин сообщил, что в результате удара в Полтавском районе без света остались 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи коммерческих потребителей.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). МВД Украины опубликовало фотографии пожара, который возник в результате обстрела.

«Агрессия России против наших людей не прекращается ни одного дня. Нам жизненно необходимо усиливать защиту неба современными системами ПВО, авиацией. И я благодарю партнеров, которые нам помогают в этом. Это справедливый ответ на террор россиян», — прокомментировал удар по Полтаве президент Украины Владимир Зеленский.

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