В Кремле считают, что результат саммита мира, который проходил в Швейцарии и был организован Украиной, «стремится к нулю». Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Россия примет во внимание позицию стран, которые взаимодействуют с Москвой, но подписали итоговую декларацию конференции. По его словам, Россия «будет продолжать разъяснять им» свою аргументацию. Так он ответил на вопрос, не испортятся ли отношения между Россией и Венгрией, Турцией и Сербией, которые подписали итоговый документ.

Песков также заявил, что многие из стран «подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных, субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны».

«Это мы тоже отфиксировали. Ну и, конечно, если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективные, можно объективные [комментарии], но о какой-то результативности вряд ли там приходится говорить», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия «будет продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать», так как Владимир Путин «продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений».

Саммит проходил на швейцарском курорте Бюргеншток. Его инициировала Украина для обсуждения — документа, пункты которого, по мнению Киева, необходимо выполнить для завершения российско-украинской войны. На саммите обсуждались только три пункта инициативы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей. В мероприятии приняли участие представители более 90 стран. Россию на саммит не пригласили. При этом президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на следующую такую конференцию пригласят и российскую сторону.

Итоговый документ саммита поддержали 80 стран из 92 и четыре организации из восьми. От подписи воздержались Армения, Бахрейн, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР.

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