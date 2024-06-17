AP: охрана будет изымать российские флаги на матче Украины на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против появления российских флагов на стадионе в Мюнхене, где 17 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы сборная Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя организации.

По словам собеседника агентства, сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги со стадиона.

Российские флаги замечали уже на двух матчах чемпионата Европы, который стартовал 14 июня в Германии. Флаги РФ были на трибунах во время матча открытия (Германия — Шотландия), а также во время матча сборных Сербии и Англии, проходившем вечером 16 июня.

Российский флаг, в частности, можно увидеть на многих изображениях с английским игроком Джудом Беллингемом, который празднует забитый мяч в ворота сербов. За воротами, которые поразил Беллингем, располагались болельщики сборной Сербии.

Сборная Украины в первом матче Евро-2024 сыграет 17 июня с командой Румынии. Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 16:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также

Англия (главный фаворит) стартует с минимальной победы над Сербией — пока футбольные хулиганы из этих стран дерутся друг с другом Евро-2024. Суперкоротко о третьем дне турнира

Читайте также

Англия (главный фаворит) стартует с минимальной победы над Сербией — пока футбольные хулиганы из этих стран дерутся друг с другом Евро-2024. Суперкоротко о третьем дне турнира