Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают вопрос о том, чтобы изъять часть ракет из хранилищ и привести их в режим готовности из-за растущей угрозы со стороны России и Китая. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности и сколько нужно держать в запасе, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся», — сказал Столтенберг.

По его мнению, альянс должен послать «прямой сигнал» своим противникам с помощью ядерного арсенала.

Он отметил, что цель НАТО — «мир без ядерного оружия», но пока оно существует, НАТО «будет оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, это более опасный мир». Столтенберг заявил, что Китай вкладывает значительные средства в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до тысячи боеголовок к 2030 году.

«И это означает, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем он [альянс] никогда раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными ядерными противниками — Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия», — заявил генсек альянса.

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме и комментируя войну в Украине, напомнил, что в российской ядерной доктрине говорится, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. По его мнению, такой момент еще «не наступил». При этом он допустил внесение изменений в эту доктрину. Через несколько дней заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может изменить базовые документы в сфере ядерного сдерживания из-за «неприемлемых и эскалационных» действий Запада.

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