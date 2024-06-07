Российские власти никогда не начинали риторику ядерной эскалации. Бывшая премьер Британии при вступлении в должность сказала, что готова нажать ядерную кнопку (вероятно, Путин имеет в виду слова экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая перед назначением на пост премьер-министра в августе 2022 года говорила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости — прим. «Медузы»).

Мы так не говорили, с этого все началось. Мы не бряцаем ядерным оружием. У нас есть ядерная доктрина, в которой говорится, что применение такого оружия возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, в исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но доктрина — живой инструмент, не исключаем внесения каких-то изменений. Если надо, мы проведем ядерные испытания, но пока необходимости нет.

Использование ядерного оружия может увеличить скорость решения задач « », но это прямо пропорционально потерям. Я исхожу из того, что предлагают Генштаб и Минобороны. Скорость — это важно, но забота о жизни и здоровье российских военных важнее. Если все-таки дойдет, не дай бог, до обмена ядерными ударами, все должны понимать, что у России есть система СПРН — система по раннему предупреждению о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире такой развитой системы нет. У Европы нет, они в этом плане более-менее беззащитны.

Наше тактическое ядерное оружие в три раза, в четыре мощнее, чем использованные американцами бомбы в Хиросиме и Нагасаки. У нас по количеству их в разы больше, чем на европейском континенте. Даже если американцы привезут свои из США, европейцы должны будут задуматься. Если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, — ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь. Я все-таки исхожу из того, что до обмена ударами не дойдет. У нас нет необходимости думать на эту тему, я бы попросил лишний раз всуе такие вещи не упоминать.

Это краткий пересказ заявлений президента России Владимира Путина о ядерном оружии, сказанных в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Выступление президента РФ транслировали организаторы мероприятия.

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Фото на обложке: пресс-служба Минобороны РФ / AP / Scanpix / LETA