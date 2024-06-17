«Почему вы сопротивляетесь? Вы дали слово, что поможете ФСБ» «Русская служба Би-би-си» рассказала, как мошенники вымогают деньги у россиян, угрожая им сроками за «помощь Украине»

На фоне продолжающейся войны в Украине и роста числа уголовных дел о «госизмене» россияне стали чаще сталкиваться с новым видом телефонного мошенничества: злоумышленники, представляющиеся сотрудниками спецслужб, обвиняют людей в финансовой помощи Украине и под угрозой возбуждения уголовного дела убеждают их перевести деньги на «защищенные счета». «Русская служба Би-би-си» рассказала, как устроена эта схема, на примере двух москвичей. Один из них перевел мошенникам все свои сбережения.

В середине мая 65-летнему москвичу Мураду Ибрагимову (имя изменено) поступил звонок от незнакомого человека. Он сказал Ибрагимову, что в его трудовой книжке неправильно указан рабочий стаж, что может привести к ошибкам в расчете пенсии. Исправить ошибку звонивший предложил в «соцзащите» — и попросил у Ибрагимова пароль от сайта «Госуслуги», чтобы записать его на прием. Ибрагимов назвал собеседнику и пароль, и код безопасности, который пришел ему на телефон. Тогда звонивший сказал, что выписал ему талон на прием, и попрощался.

Как следует из заявления в полицию, текст которого «Русской службе Би-би-си» передала семья Ибрагимова, в тот же день ему позвонила по видео в мессенджере некая Мария, которая сообщила, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломали. Она заявила, что поменяла пароль, чтобы обезопасить данные, после чего перевела звонок на человека, который представился сотрудником Росфинмониторинга Андреем Баховым. В подтверждение он прислал поддельное удостоверение, выданное Центробанком (Росфинмониторинг подчиняется президенту), и сказал Ибрагимову, что мошенники украли его деньги.

Как отмечают журналисты, в разговоре с пенсионером «сотрудник Росфинмониторинга» без труда сообщил точную информацию о том, сколько у Ибрагимова банковских карт и сколько денег лежит на его счетах. Позднее близкие пенсионера поняли, что эти данные мошенники получили из выписки Бюро кредитных историй, которую они заказали с помощью взломанного аккаунта Ибрагимова на «Госуслугах».

Тогда же Бахов прислал пенсионеру документ, якобы подготовленный Московским кредитным банком (МКБ), из которого следовало, что Ибрагимов перевел четыре с половиной миллиона рублей некоему Денису Сторожуку. Сразу после этого он перевел звонок на человека, представившегося майором ФСБ Константином Власовым. Тот говорил с пенсионером из рабочего кабинета — за спиной «майора» висел портрет президента России Владимира Путина. Он также прислал Ибрагимову фотографию своего удостоверения (в ФСБ ранее предупреждали, что сотрудники ведомства никогда так не делают).

Власов заявил пенсионеру, что Денис Сторожук, которому тот якобы перевел деньги, — это «житель Мариуполя», который находится в розыске за терроризм. По данным журналистов, так зовут подполковника пограничной службы Украины, который участвовал в обороне Мариуполя весной 2022 года. После захвата города он около года скрывался на оккупированных территориях. Весной 2024 года подполковника начали судить в Южном военном окружном суде в Ростове-на-Дону — в том числе по террористическим статьям.

В итоге «майор» обвинил Ибрагимова в пособничестве терроризму и прислал ему повестку на бланке ФСБ, в которой говорилось, что пенсионер проходит свидетелем по уголовному делу. После этого Власов предложил Ибрагимову поучаствовать в «секретной операции ФСБ» по поимке мошенников, которые якобы украли его деньги. Схема выглядела так: спецслужба размещает те самые украденные деньги на счете Ибрагимова, а он снимает их в отделении МКБ и переводит на «защищенный счет министерства юстиции».

Для начала Ибрагимов должен быть снять два миллиона рублей, однако в двух отделениях МКБ ему не смогли выдать такую сумму. В итоге злоумышленники посоветовали ему заказать эти деньги на другой день, что он и сделал.

На следующее утро пенсионер отнес в отделение МКБ бумагу о переводе денег Сторожуку, которую ему прислали мошенники. В банке москвичу сообщили, что не выдавали такого документа, а сотрудник, упомянутый в нем, никогда не работал в МКБ. Также пенсионеру выдали выписку со счета, которая подтверждала, что с его сбережениями все в порядке.

Во время следующего разговора с «майором» Ибрагимов сообщил, что участвовать в «операции ФСБ» не собирается. После этого Власов перевел звонок на своего «начальника» — «полковника» ФСБ по фамилии Гуров. Тот начал кричать на пенсионера: «Как вы себя ведете? Вы что, не знаете, какая в стране ситуация? Почему вы сопротивляетесь? Вы дали слово, что вы поможете ФСБ».

«Полковник» также начал угрожать пенсионеру, заявив, что если тот откажется от сотрудничества, то за ним «придет конвой». При этом Гуров пообещал, что за «помощь властям» Ибрагимову компенсируют убытки и даже дадут «награду».

В итоге мошенникам удалось убедить пенсионера перевести им два миллиона рублей. Тогда же «сотрудник Росфинмониторинга» прислал Ибрагимову документ, из которого следовало, что на его имя открыли вклад в Сбербанке на четыре с половиной миллиона рублей — якобы для компенсации убытков.

После этого Ибрагимов обратился в районный отдел полиции и сообщил о произошедшем. Дежурный полицейский заявил пенсионеру, что ему звонили мошенники, которые могут представляться кем угодно, а на самом деле «сидят на Украине» и их «надо победить под Киевом». Помочь пенсионеру подать заявление полицейский отказался — и тот ушел домой.

Позднее Ибрагимов перевел мошенникам еще два миллиона рублей. В последующих разговорах он пытался убедить их разблокировать якобы открытый вклад в Сбербанке, а они требовали от него перевода недостающих 500 тысяч рублей. Последний разговор Ибрагимова с мошенниками услышал его сын. Он сразу понял, что его отца обманули. Ответив на звонок, он обругал мошенников, на что «майор» ему ответил: «Каково это — полысеть на четыре миллиона? Без лоха и жизнь плоха».

В мае похожий инцидент произошел с 63-летней преподавательницей одного из московских вузов Натальей Одинцовой (имя изменено). Тогда ей в мессенджере написал человек, представившийся деканом ее факультета (фотография профиля и имя начальницы совпадали с настоящими). Написавший заявил ей, что в отношении нее и нескольких сотрудников факультета «соответствующие органы» проводят проверку. Также «декан» предупредила, что с преподавательницей в скором времени свяжется «сотрудник ФСБ» Роман Викторович.

По словам Одинцовой, она тогда насторожилась, поскольку понимала, что ею действительно могут интересоваться правоохранительные органы: после начала войны ее дочь с мужем уехали из России, а сама она помогала собирать подписи за выдвижение политика Бориса Надеждина в президенты РФ.

Вскоре преподавательнице позвонил «сотрудник ФСБ», который заявил, что в «ее организации» произошел «слив данных сотрудников», а теперь от их имени «переводятся деньги в ВСУ». После этого звонивший спросил Наталью, знакомо ли ей имя основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина. По словам злоумышленника, деньги от имени Одинцовой шли именно Капустину — а значит, ее «можно обвинить в госизмене».

После этого «сотрудник ФСБ» заявил, что Одинцова должна заполнить некие документы, чтобы правоохранительные органы могли ее «обезопасить». Однако из-за того, что в разговоре фигурировали крупные суммы, не сопоставимые с доходами Натальи и ее коллег, она не поверила Роману Викторовичу и повесила трубку. Позднее преподавательница связалась с заместителем декана и узнала, что мошенники звонили еще нескольким сотрудникам университета. Чем для них закончилась эта история, неизвестно.

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