В Польше трое фигурантов дела о шпионаже в пользу России вышли из-под ареста и исчезли

Трое осужденных в Польше по делу о шпионаже в пользу России исчезли в неизвестном направлении после того, как их освободили из-под ареста, пишет Rzeczpospolita.

Всего по делу о незаконном наблюдении за польскими транспортными узлами, вероятно, по заказу ФСБ, были задержаны 16 человек, 14 из них вынесли приговор.

Троим фигурантам, находившимся под арестом, суд вынес минимальные для данного обвинения приговоры — от одного до полутора лет лишения свободы. После приговора арест для них был отменен, однако, как удалось выяснить изданию, ни один из троих осужденных в тюрьму так и не попал. Так, украинец Ярослав Б. трижды проигнорировал письменное требование явиться для отбывания наказания. Где он сейчас — неизвестно.

Артура М., которому на момент задержания было 16 лет, должны были доставить в исправительное учреждение для несовершеннолетних, но он там так и не появился.

Белоруска Мария М. подала прошение об условно-досрочном освобождении, но на заседании суда, где оно должно было рассматриваться, так и не появилась, ее местонахождение неизвестно.

По данным следствия, пишет Rzeczpospolita, 44-летний Ярослав Б., работавший курьером, и 20-летняя студентка Мария М. предоставляли возможность перечисления средств через счета, к которым у них был доступ. Помимо этого Ярослав Б. помогал покупать SIM-карты, которые устанавливали в камеры наблюдения, а Мария М. помогала распространять листовки, направленнын против помощи Украине и украинцам.

Из троих фигурантов, чье местонахождение неизвестно, самую большую роль играл Артур М. — он закупал камеры и нанимал людей, которые монтировали оборудование для слежки. Однако из-за юного возраста его приговорили лишь к отправке в воспитательный центр.

Всего обвиняемыми по делу проходили 13 украинцев, двое белорусов и один россиянин. Предполагается, что после того, как фигуранты отбудут наказание, назначенное им польским судом, их выдворят из страны.

«Все остальные осужденные отбывают наказание», — заявила пресс-секретарь окружного суда в Люблине Барбара Марковска.

О задержании первых подозреваемых в шпионаже в пользу России Агентство внутренней безопасности Польши объявило в середине марта 2023 гола. Их задержали после того, как на железнодорожных узлах были обнаружены скрытые камеры, которые регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет. Они были установлены, в том числе в районе аэропорта в Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину. Gazeta Polska сообщила, что члены «шпионской сети» планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. Rzeczpospolita отмечает, что все задержанные признали вину.